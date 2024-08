Zwei Drittel der letzten Urwälder Europas liegen in Rumänien, genauer: in den Karpaten. Barbara und Christoph Promberger träumen davon, dort den größten Naturschutzpark des Kontinents aus der Taufe zu heben. Einen Wanderweg gibt es bereits, wie Diana Laarz (Text) und Sascha Montag (Fotos) berichten.

Um es gleich vorwegzunehmen: Wir haben in den Karpaten keine Bären gesehen. Dabei kam es mir manchmal so vor, als würden sie gleich hinter der nächsten Hügelkuppe auf mich warten. Wir sahen ihre frischen Spuren im feuchten Boden, wir fanden ihre Kothaufen im tiefen Gras. Aber die Tiere selbst blieben für uns unsichtbar. Einmal drehte sich Nico Cosdan augenzwinkernd zu mir um. „Wir sehen die Tiere nicht. Aber sie sehen uns.“ Bären, Luchse und Wölfe nehmen Menschen viel früher wahr als wir sie. Sie beobachten diejenigen, die eigentlich sie beobachten wollten. Ein mulmiges Gefühl: Irgendwo dort hinten in den Wacholderbüschen lauern die Bären und wundern sich über die bunten zweibeinigen Tiere in ihrer Wildnis.

Cosdan ist einer der beiden Guides während dieser Wanderung durch die rumänischen Karpaten. Als Junge umarmte er mal einen wilden jungen Bären (er wusste nicht, was er tat, und würde es nie wieder tun). Später zog er ein Rehkitz und ein Wildschwein-Frischling mit der Flasche auf. Der zweite Mann heißt Radu Micu. Er arbeitete 13 Jahre auf einem Kreuzfahrtschiff. Micu hat die Welt gesehen, etwa Hawaii, Kuba, Panama und den Ozean drumherum. Diese Männer sind zuverlässige Wegweiser; sie kennen Wege über die rumänischen Berge, die sonst nur die Tiere und die Hirten mit ihren Schafen kennen.

In einem großen Bogen ziehen sich die Karpaten durch Europa – von Österreich bis in den Osten Serbiens. Hier in Rumänien, wo wir unterwegs sind, sieht die Landschaft zunächst so aus wie das Hügelland der Hobbits aus dem „Herr der Ringe“. Es ist ein Land der endlosen Wiesen und Wälder. Manche nennen es Transsilvanien, und denken an Graf Dracula und blutrünstige Legenden. Andere nennen es Siebenbürgen, und denken an deutsche Siedler, die im 12. und 13. Jahrhundert in dieser Gegend eine neue Heimat fanden.

Unberührte Natur: die Karpaten sind ein Refugium im Osten Europas. Foto: Sascha Montag/Zeitenspiegel

Wenn es heute um wirtschaftliche Statistiken geht, liegt Rumänien EU-weit sehr oft an letzter Stelle. Wann immer aber Natur und Umwelt abgefragt werden, führt Rumänien die Ranglisten an. Die höchste Biodiversität, die höchste Population großer europäischer Raubtiere. Die Karpaten überziehen das größte Waldgebiet Europas. Zwei Drittel der verbliebenen Urwälder des Kontinents liegen in Rumänien.

Wir kehren an einem Abend in einem Gästehaus im Dorf Sinca Noua ein. Es ist ein großes Gebäude mit holzverkleideten Giebeln. Drumherum stehen Pferde auf Weiden und in Unterständen. Dieses Gehöft ist Gästehaus und Reitstall in einem. Auch ein bisschen Bauernhof – mit Schweinen, Kürbissen und Brombeeren. Eine Mitarbeiterin erzählt, sie habe nur ein paar Wochen zuvor eines Morgens einen Fuchs schlafend im Hühnerstall vorgefunden – und alle Tiere waren noch wohlauf. Eine wahre Geschichte. Sie hat ein Foto davon gemacht. So ein friedlicher Ort ist der Reiterhof in Sinca Noua.

Im