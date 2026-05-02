Unkompliziert gut – dagegen ist gar nichts zu sagen. Auch nicht beim Riesling, in diesem Fall aus Wachenheim.

Nachdem wir in jüngerer Zeit mit allerlei Cuvées und eher seltenen Rebsorten die Ränder des großes Weinsees abgefischt haben, muss es jetzt endlich mal wieder ein Riesling sein. Er ist ja nicht nur die mit Abstand meistangebaute Sorte der Pfalz, sondern auch international die Referenz des Pfälzer Weins – noch weit vor den Burgundersorten. Ein kleiner Wermutstropfen dabei: die von vielen Winzern berichtete Lücke zwischen dem hohen Ansehen des deutschen Rieslings und seinen Verkaufszahlen. Viele Verbraucher suchen anscheinend zugänglichere, weiche Weine mit niedrigen Säurewerten.

Wem schmeckt was?

Ein merkwürdiges Dilemma: Für einen Großteil der Verbraucher ist „Wein, der gut schmeckt“, das Gegenteil dessen, was Winzerinnen und Winzer bei hochwertigen Weinen suchen.

Für Kellermeister, Weinfreaks und Sommeliers sind es oft die teuren Lagenweine aus Mini-Erträgen von ungewöhnlichen Böden: besonders charakteristisch, kompliziert, nicht auf den ersten Blick verständlich. In diesen Kreisen sucht man Weine, die ganz anders schmecken als „üblich“. Nicht selten muss der eher unbefangene Kunde sich diese – einmal als etwas ganz Besonderes gekauften oder im Restaurant bestellten – Weine erst mal ehrfurchtsvoll schöntrinken, ohne wirklich Spaß daran zu haben.

Typisch und preiswert

Muss alles nicht sein, denn: Jedem das Seine. Eine Stärke des Rieslings ist ja, dass er auf allen Ebenen und in allen Preislagen Gutes zu bieten hat, vom Schorlewein über die Großen Gewächse, die Mosel-Kabinette mit Restsüße bis zu edelsüßen Beerenauslesen. Besonders, wenn wir so einen typischen und preiswerten trockenen Kabinett wie den 2025er Fuchsmantel der Wachenheimer Winzer im Glas haben, wundert uns die berichtete Verkaufsschwäche des Rieslings. Der Wein hat doch alles: Er duftet typisch nach gelbem Pfirsich und Aprikose mit kleiner zartgrüner Note. Das ausgewogene Verhältnis von Säure und einem Hauch Restsüße macht ihn zugänglich. Ein Sommerwein wie gemalt.

Der Wein

2025 Riesling Kabinett trocken Fuchsmantel, Wachtenburg Winzer, Wachenheim, Telefon 06322/979820, Preis: 6,80 Euro.



Der Autor

Jürgen Mathäß ist Weinjournalist und Seminarleiter, er war Chefredakteur verschiedener Weinzeitschriften und ist Experte für Pfälzer Weine sowie für die Weine der iberischen Halbinsel und Südamerikas. Seit 2007 schreibt er alle zwei Wochen den „Weintipp“ für die RHEINPFALZ am SONNTAG. Er lebt in Landau-Arzheim. Hier geht’s zu seinen früheren Weintipps.

