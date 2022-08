Am Mittwoch beginnt in Karlsruhe die 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen. Erwartet werden rund 5000 Teilnehmende aus der ganzen Welt. Auf dem Festplatz entsteht ein offener Raum für Gebete und Begegnungen. Eröffnet werden am Mittwoch die Filmfestspiele von Venedig, bei denen der Goldene Löwe verliehen wird. Und auch am Mittwoch jährt sich zum 25. Mal der Unfalltod von Prinzessin Diana und ihrem Freund Dodi Al-Fayed. Am Donnerstag steigt in Homburg (Saar) der Deutsche Jugendfeuerwehrtag, an dem Kinder und Jugendliche von Feuerwehren aus ganz Deutschland teilnehmen. Am Freitag wird in Kaiserslautern der Prozess wegen der Polizistenmorde von Kusel fortgesetzt. Ebenfalls am Freitag besucht Bundeskanzler Olaf Scholz die Lausitz. Mit den Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg spricht er über den Strukturwandel in der Region angesichts des Ausstiegs aus der Braunkohle.