Im Alltagsstress ist schnell mal ein Geburtstag vergessen. Das kann eine große Enttäuschung sein.

„Von einer sehr guten Freundin habe ich den Geburtstag vergessen. Jetzt ist sie sauer. Auf der einen Seite verstehe ich, dass sie enttäuscht ist, aber sie weiß auch, dass bei mir gerade beruflich auch viel los ist. Wie soll ich jetzt reagieren?“

Liebe Ratsuchende! Vielen Menschen ist ihr eigener Geburtstag „heilig“ und sie warten nur darauf, dass sich möglichst viele ihrer Freunde und Bekannte zum Gratulieren melden. Da Sie wohl zum Kreise der engeren Freunde gehören, war Ihre Freundin vermutlich enttäuscht, dass Sie nicht an sie gedacht haben. Einerseits ist es aus ihrer Perspektive natürlich verständlich, anderseits kann es jedem mal passieren und sollte kein Grund sein, dass Ihre Freundschaft darunter leidet. Suchen Sie das Gespräch mit Ihrer Freundin und bitten Sie sie um Entschuldigung. Schildern Sie ihr ihre aktuell stressige Situation und machen Sie ihr deutlich, dass sie es nicht persönlich nehmen soll. Zeigen Sie ihr, dass Sie ihre Wut und Enttäuschung ernst nehmen. Revanchieren Sie sich mit einem gemütlichen Mädelsabend oder laden Sie sie zum Brunch ein! Wichtiger ist doch, dass Sie auch außerhalb des Geburtstags an Ihre Freundin denken und ihr zeigen, wie wichtig ihre Freundschaft für Sie ist.