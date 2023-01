Mehr als eine Woche lang hielt ein entlaufener Hund Polizisten und Flughafenbedienstete in München auf Trab. Sammy ist laut Polizei ein ausländischer Straßenhund, der adoptiert wurde und am 3. Januar am Flughafen München seiner neuen Besitzerin übergeben werden sollte. Dabei befreite sich der Vierbeiner aus seinem Geschirr und machte sich aus dem Staub. Es folgte eine tagelange Suche von Polizisten, Flughafen-Angestellten und der Tiersuchhilfe München, bei der unter anderem zweimal die zentrale Zufahrt zum Airport kurzzeitig gesperrt werden musste.

Nach über einer Woche wurde Sammy schließlich aufgestöbert. Schon kurz nach seiner Flucht waren in der Umgebung Futterstellen eingerichtet und Kameras aufgestellt worden. Viele Bewohner umliegender Dörfer gaben bereitwillig Auskunft, wann und wo sie einen streunenden Hund gesehen hatten. So habe man Sammys ungefähren Aufenthaltsort relativ schnell ausmachen können, erklärte eine Sprecherin der Tierschutzhilfe. Am Dienstag stellte die Organisation eine Lebendfalle auf, in die Sammy prompt tappte: In der Nacht zum Mittwoch betrat er den großen Käfig, um sich das darin liegende Futter zu schnappen, löste eine Lichtschranke aus. Die Klappe fiel.

Auf seinen Ausflügen ist Sammy nicht zu Schaden gekommen, stellte ein Tierarzt inzwischen fest. Nur ein paar Gramm Gewicht hat er bei dem Abenteuer verloren – sattfressen war wohl nicht. Doch laut der Sprecherin der Tierschutzhilfe schaltet sich der Überlebensmodus entlaufener Hunde in der Regel schnell ein, sodass sie nicht verhungern oder verdursten. Straßen und Schienen seien eine viel größere Gefahr.