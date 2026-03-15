Beim neuen Heizungsgesetz geht es um mehr Zeit für die Energiewende. Diese geht in Deutschland nur langsam voran – gerade auch bei den Mietwohnungen.

Alte These: Es ist immer gut, sich die Basis, das Fundament anzuschauen – gerade dann, wenn in den oberen Etagen die Erregung Wellen schlägt. Wenn sich Peter Höft, Elektriker aus Schwegenheim, zum Thema „Energiewende“ auslässt, und zu dem, was seine Kundschaft noch zu investieren imstande ist, dann sagt er’s bündig: „Die Leute haben kein Geld.“ Schlägt sich in den Anfragen und Verhandlungen nieder, die bei Höfts Firma HKM aufschlagen, rund 200 Solaranlagen hat man in den vergangenen Jahren gebaut, für um die 50 Wärmepumpen pro Jahr übernehmen die Schwegenheimer die Elektro-Installation.

Insofern: Einblick in die Heizungskeller und auf die Dächer hat Höft. Er hat Einblick in den finanziellen Druck, der auf Privathaushalten lastet. Und er hat Einblick in die sich ständig ändernden gesetzlichen Regelungen, die in der Praxis oft kaum umzusetzen sind, unter anderem, weil die Strukturen viel zu träge sind. Es ist dies schließlich ein Land, das sich ein intelligentes Stromnetz geben will und bis Ende September 2025 gerade 3,8 Prozent der Anschlüsse mit einem dafür notwendigen Smart-Meter ausgestattet hat. Nur ein Beispiel von vielen. Das Papier, auf dem Gesetze stehen, ist nach wie vor geduldig, Höft geht die Geduld allerdings langsam aus. „Wenn man sich als Elektriker mit dem Thema Energiewende beschäftigt, schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen“, sagt er.

Das Zusammenschlagen der Hände über dem Haupt hat bei dem Thema ja Tradition, und in der vorvergangenen Woche gingen erwartungsgemäß viele Hände nach oben: Die Eckpunkte für ihr neues „Gebäudemodernisierungesetz“ hat die Regierungskoalition da vorgestellt. „Künftig können neben der Wärmepumpe, Fernwärme, hybriden Heizungsmodellen und Biomasseheizung weiterhin auch Gas- und Ölheizungen eingebaut werden“, steht unter anderem im Papier, heißt: Die im „Heizungsgesetz“ – eigentlich: Gebäudeenergiegesetz (GEG) – vorgeschriebene Quote von einem 65-Prozent-Anteil erneuerbarer Energien bei neuen Heizungen soll entfallen. Voraussetzung für eine reine Gas- oder Ölheizung laut Papier: Die Beimischung eines zunehmenden Anteils von CO 2 -neutralen Brennstoffen wie Biomethan zum fossilen Energieträger. Mindestens zehn Prozent soll deren Anteil zum 1. Januar 2029 betragen und bis 2040 schrittweise ansteigen („Bio-Treppe“).

Zu wenig Biogas?

Die auf die Ankündigung folgende Empörung beispielsweise von Umweltverbänden war erwartbar, Tenor: Biogas oder Wasserstoff stünden nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung, seien teuer – und würden eigentlich vor allem von der Industrie benötigt. Nationale wie EU-weit verbindliche Klimaziele seien mit dem Gesetz kaum einzuhalten, so die Kritik. Zudem drohe eine unkalkulierbare Steigerung der Nebenkosten für Mieter – durch ohnehin steigende Gaspreise, die Beimischung von teurem Biogas und die anziehende Bepreisung von CO 2 . Einen Passus zum Mieterschutz hat die SPD allerdings schon im Eckpunktepapier untergebracht: „Es bedarf einer Regelung zum Schutz der Mieter vor überhöhten Nebenkosten durch den Neueinbau unwirtschaftlicher Heizungen.“ Kritik gab’s gleichwohl, ganz grundsätzlich und in knappster Form: „Koalition würgt Wärmewende ab“, so die Überschrift über einer Stellungnahme der Bundes-Grünen. Allerdings: Der Hals, der da gewürgt werden soll, ist sowieso recht zierlich.

Die Quote der energetischen Sanierung bei Wohngebäuden ist 2025 auf einen Tiefststand von 0,67 Prozent gesunken. Notwendig zum Erreichen der Klimaziele wären wenigstens zwei Prozent. Und es gibt einen Sektor, der ganz besonders kritisch für das Gelingen der Energie- und Wärmewende ist, bislang aber nicht wirklich in Sanierungs-Schwung kommt: Mietshäuser im Privatbesitz, und die machen den Löwenanteil des Mietmarktes aus. Rund 63 Prozent der vermieteten Wohnungen in Rheinland-Pfalz befinden sich laut Statistischem Landesamt in Gebäuden im Privatbesitz, knapp 19 Prozent liegen in Häusern in Eigentümergemeinschaft.

Kosten-Nutzen-Dilemma

Schaut man nun in die Regionen, dann kennt Michael Wiebelt, Geschäftsführer der Kaiserslauterer Maklerfirma „Wenk Immobilien“, in seinem Beritt „nur wenige, die in Mehrfamilienhäusern energetisch sanieren“ – und als Grund sieht er vor allem die fehlende Rentabilität für Vermieter: „Derjenige, der investiert, profitiert ja nicht direkt davon“, sagt Wiebelt.

Eine Wärmepumpe darf, muss es aber gemäß dem neuen Gesetz nicht sein. Foto: Laura Ludwig/dpa-tmn

Es ist dies das klassische Kosten-Nutzen-Dilemma im Mietwohnungsbereich: Die Investitionen für eine energetische Sanierung trägt der Vermieter – die Früchte des Tuns in Form von eventuell sinkenden Nebenkosten erntet allerdings der Mieter. Umlegen kann der Vermieter die Modernisierungskosten dabei durchaus, Beispiel Heizungstausch: Acht Prozent der Kosten für eine effizientere neue Heizung darf der Vermieter auf die Miete umlegen, zehn Prozent sind es bei durch das GEG geförderten Heizanlagen, also beispielsweise der Wärmepumpe. Von den Kosten sind die Förderung und eine Instandhaltungsquote von 15 Prozent abzuziehen. Gedeckelt ist die Umlage beim reinen Heizungstausch bei 0,50 Cent pro Quadratmeter binnen sechs Jahren. Kommen weitere Modernisierungsmaßnahmen hinzu, greift ebenfalls ein Deckel: Um mehr als drei Euro pro Quadratmeter (zwei Euro bei einer Quadratmetermiete bis zu sieben Euro) darf nicht erhöht werden.

Sanierungsstau

Wie üblich bei deutscher Gesetzgebung also hübsch unübersichtlich, und das schlägt sich dann auch in der Praxis nieder: Nach Beobachtung von Ralf Schönfeld, Direktor des rheinland-pfälzischen Landesverbandes von „ Haus & Grund“, verzichten viele Eigentümer beim Heizungstausch von vorneherein auf die Modernisierungs-Mieterhöhung – „weil das mietrechtlich viel zu kompliziert ist“. Deckt sich mit den rheinland-pfälzischen Ergebnissen einer Mitgliederbefragung, die der Eigentümerverband regelmäßig anstrengt: 67 Prozent der Eigentümer sehen „fehlende Rentabilität“ als Hauptgrund gegen eine Sanierung, knapp 32 Prozent nennen „komplizierte Anforderungen im Mietrecht“. Wenn Modernisierungsmaßnahmen ergriffen werden, dann wollen zwei Drittel der Eigentümer diese eher mit Eigenkapital stemmen. Über die Hälfte der Mehrfamilienhäuser der Befragten sind zwischen 1919 und 1978 gebaut – und einen Grund-Sanierungsbedarf darf man dabei unterstellen.

Es lässt sich die Problematik an einem realen Beispiel aus der Pfalz illustrieren, es sei anonymisiert wiedergegeben: Vermietetes Einfamilienhaus mit 150 Quadratmeter Wohnfläche, Kosten für die Wärmepumpe nach Grundförderung: rund 20.000 Euro. Die Aufwendungen für die Investition, die Finanzierungskosten und eventuell fällige Reparaturen bei einer Laufzeit der Wärmepumpe von 20 Jahren liegen damit über 1000 Euro pro Jahr. Mögliche Mieterhöhung: 75 Euro pro Monat, 900 Euro pro Jahr.

360 Euro Ersparnis

Überschlägige Rechnung für die Mieter des Hauses: Unterstellt man einen Heizbedarf von 120 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (in etwa ein teilsanierter Bau aus den 1980ern), einen Gaspreis von zehn Cent pro Kilowattstunde, einen Wärmepumpenstromtarif von 0,28 Cent pro Kilowattstunde sowie eine gut aufs Haus abgestimmte Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von 3,5 – dann ergibt sich folgende Rechnung: 1800 Euro pro Jahr kostet das Heizen mit Gas – 1440 Euro wären für das Heizen mit der Wärmepumpe fällig. Ersparnis immerhin: 360 Euro pro Jahr. Allerdings wäre die Jahresmiete durch die Modernisierungsumlage um 900 Euro gestiegen. Im Haus aus dem Beispiel ist im Übrigen keine Wärmepumpe installiert worden.

Viele alte Gebäude haben sogar noch Ölheizung. Foto: Felix Hörhager/dpa

Die Beispielrechnung ist natürlich alles andere als genau: Eine Modernisierung trägt zur Wertsteigerung der Immobilie bei. Der Gaspreis wird kaum stabil bleiben, in Zeiten eines neuen Golfkrieges sowieso nicht. Der Strompreis auch nicht, der hängt zurzeit noch am Gaspreis, über die Grundlast-Kraftwerke. Zudem: In einem Mehrparteienhaus würden die Kosten anders skalieren, die Sanierung pro Quadratmeter unter anderem wegen höherer Planungskosten wohl teurer, die Heizkosten anteilig niedriger.

Mieter zahlen

Die Grundprobleme bleiben: Die Wärmepumpe lohnt sich vor allem im selbst bewohnten Eigentum, weil die eingesparten Energiekosten direkt zur Amortisation beitragen. Und weil die Heizungsförderung dort bis zu 70 Prozent beträgt – statt der 35 Prozent, die bei vermieteten Immobilien meist zu erreichen sind. Und für die Mieter gilt: Der Warnung vor höheren Nebenkosten wegen der „Grüngasquote“ fehlt irgendwie die Schrecknis. Die energetische Sanierung kostet nämlich – auch die Mieter.

Die Förderung für die Wärmepumpe soll laut Eckpunktepapier bis mindestens 2029 weiterlaufen, insofern hat sich die Erregung beispielsweise beim „Bundesverband Wärmepumpe“ vorletzte Woche eher in Grenzen gehalten. Mit einer totalen Kehrtwende in Richtung fossile Energien rechnet „Haus & Grund“-Direktor Schönfeld eher nicht. „Wenn ich jetzt etwas mache, würde ich Gas und Öl vermeiden“, sagt er. Makler Wiebelt setzt auf den Generationenwechsel beim energetischen Umbau – und begrüßt genauso wie Schönfeld die größere zeitliche und technologische Flexibilität, die das neue Gesetz bieten will.

Mehr Spielraum jetzt

Man gibt sich also mehr Zeit, und man setzt stärker auf den Markt – und das stellt wohl den Kern des Ganzen dar, in einem Land, in dem beim Thema Energiewende sehr viel auf dem Papier steht und vergleichsweise wenig in einer immer unübersichtlicheren Realität ankommt. Aber hören wir wieder die Basis, die weiß es meistens am Besten: „Es hat sich ja gar nicht viel geändert“, sagt Michael Kühner, Schornsteinfeger und Energieberater aus dem westpfälzischen Rodenbach. „Der Kunde, der eine Wärmepumpe machen will, der macht eine Wärmepumpe“, sagt er – und ansonsten böte das Gesetz mehr Spielraum, beispielsweise darin, die Heizung nach und nach ans Haus anzupassen. Im Beispiel: Erst eine kleine Wärmepumpe zusätzlich zur Gasheizung und später, wenn die Hülle gedämmt ist, stellt man ganz auf elektrisches Heizen um.

Vom Warten auf Wunder rät Kühner gleichwohl ab. „Egal, was man für ein System hat: Die Energie wird teurer werden“, sagt er.

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