Was dieses Mal von der Woche übrig blieb.

Endlich wieder Malle (1) :

Strand der Betrunkenen

Was Trump kann, können wir Deutschen schon lange! Nachdem der US-Präsident im vergangenen Jahr kurzerhand den Golf von Mexiko in „Golf von Amerika“ umtaufen ließ, gab es diese Woche die passende Namensänderung auf der Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca. Wer in Wetter- und Kartendiensten nach der Region El Arenal suchte, fand plötzlich nur noch den Ort „Betrunkene“. Obwohl es keine passendere Bezeichnung für die Partymeile gibt, sind Google und Apple inzwischen zum ursprünglichen Namen zurückgekehrt. Schade, am Platja de Betrunkene hätten wir deutschen Schnapsnasen uns gleich heimisch gefühlt.

Endlich wieder Malle (2):

Tank-Tourist Kubicki

So wie Wolfgang Kubicki, der über Ostern Urlaub auf der Baleareninsel machte. Henning Höne hofft wahrscheinlich, dass das FDP-Urgestein gleich dort bleibt. Aber da müssen wir ihn enttäuschen. Dank der Bild-Zeitung wissen wir nämlich, dass Kubicki nur mal günstig volltanken wollte. In Rentnerweste und Sonnenbrille stellte er dem Boulevard-Blatt ein Foto von sich vor einer Tankanzeige auf Mallorca zur Verfügung und ließ sich stolz zitieren: „Ich tanke hier Super für 1,55 Euro!“

Endlich wieder Malle (3):

Wohin geht die Reise der FDP?

Zumindest muss sich Kubicki keine Gedanken machen, ob er sich seine Reisen nach Malle künftig von der Bundeswehr genehmigen lassen muss. Eine Reisemeldepflicht soll es im Krisenfall nur für junge Männer geben, und zu denen gehört man mit 74 Jahren wohl nicht mehr. Aber wenn man schon nicht mehr das Land vor dem Feind retten kann, dann wenigstens die FDP vor dem Untergang.

Endlich wieder Malle (4):

Einmal volltanken

In Betrunkene, Palma, hatte es diese Woche übrigens traumhafte 23 Grad. Wir sehen uns am Wochenende am Strand zum Auf- und Volltanken!