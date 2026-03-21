Ich mään jo blooß En Wahluffruf vun de Dannde Liesel
„Ballawer, Ballawer, Ballawer“, saacht die Dannde Liesel. Sie steht an meim Schreibdisch un wedelt gelangweilt middem Bännel vun ihrm Kittelschorz. En ganz normale Morche in enre Zeitungsredaktion also, abg’sehe velleicht vum leichte Geruch nooch emme bekannte Weibrandprodukt aus Mittelweschtfrankreich.
„Ou, Dannde Liesel, steckt dir äns vun deine Gläselscher quer?“, frooch ich jovial.
„Bla, bla, bla. Bla, bla, blubb“, saacht die Dannde Liesel. Sie glotzt uff mein Bildschirm. Dann setzt se zu emme ausgedehnte Gähne aa, des mich an e Nilpferd nooch’m Winterschloof erinnert.
„Ähm, geht’s dir gut?“, frooch ich.
„Ei jo“, saacht se. „Mir geht’s subber.“
Wu sinn die Kolleeche, wammer se braucht? En Feieralarm wär jetzt gut. Warum klingelt nit wennigschdens es Telefon?
„Un was, bittschää, deedscht du gern loswerre?“, frooch ich. Ich wääß, des isch en Fehler, awwer was sinn mei Alternative? Erbneffe sei isch e Lascht.
„Ich will loswerre, dass du dir dei staatstraachendes G’schreibsel zu de Landdaachswahl schenke kannscht, des du grad am Tippe bischt: Wähle gehe, laawer, laawer, superwichtich, laawer laawer.“
„Wie kummscht du druff, dass ...?“
„Ich wääß doch genau“, unnerbrecht mich die Dannde Liesel, „was des heit widder werd bei dir: Wähle gehe isch en heiliche Akt vun de Demokratie! Nit wähle gehe isch känn Protescht, sondern e Kapitulation! Wer nit abstimmt, losst die annere entscheide!“
„Des isch die Wohret un nix als die Wohret!“, saach ich.
„Schnarch“, macht die Dannde Liesel. „Un du määnscht, wann ausgerechent du Hosseloddel so ebbes schreibscht, dann gehn am Sunndaach uff ämol ach diejeniche Leit ins Wahllokal, wu ansunnschte dehääm gebliwwe wären?“
„Ähm, velleicht jo schunn“, saach ich.
Die Dannde Liesel gebt mir en Bumber ins Kreiz. „Bassemoluff, Knecht! Schreib mit!“ Sie hängt die Daume in de Kittelschorz. „Auf geht’s! Gewählt werd! Sunnscht kumm ich vorbei, un dann rappelt’s!“
Was soll ich saache? Gruß un Kuss vun de Dannde Liesel. Sie kinnen’s jo druff aakumme losse. Ich mään jo blooß.
Der Autor
Michael Konrad ist bei der RHEINPFALZ am SONNTAG der Mann für die Pfalz und alles Pfälzische. Mit seiner wöchentlichen Dialektkolumne „Ich mään jo blooß“ und der Mitmachserie „Saach blooß“ über Pfälzer Begriffe und Redensarten schafft er Raum für die Sprache der Pfälzerinnen und Pfälzer. Die Leser können ihn damit immer wieder auch „live“ erleben – überall in der Pfalz. Seine Bücher rund um den Pfälzer Dialekt gibt’s unter anderem in Pfalzläden, im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.