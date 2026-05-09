De Fred isch nervees. Es werd doch nit ...?

„Bischt du eichentlich freundlich zu de KI?“, froocht mich mein Kumbel Fred.

Er grinst nit, un er stellt die Aachebraue. Isch des en Schwääßtrobbe uff seine Stirn?

„Uff was willscht du naus?“, frooch ich.

„Ich hab gelese, dass es Leit gebt, wu heeflich zu de KI sinn ...“

„Ja, un?“, saach ich uugeduldich.

„... wu heeflich zu de KI sinn, damit die sich schbeeder draa erinnert. Also, wann se die Weltherrschaft iwwernumme hot. Un die wääß doch dann alles.“

„So Leit hot’s schunn immer gewwe“, saach ich.

„Awwer die Kinschtlich Indelligenz!“

„Fred! Jetzt mach emol halblang!“

Mei Handy vibriert. Es Display werd hell. De Fred guckt hie un zieht nervees die Nas nuff.

„Es isch noch lang nit g’saacht, dass die Kinschtlich Indelligenz die Macht iwwernemmt“, saach ich.

„A-awwer es kann sei“, saacht de Fred.

„Menschenskinner, Fred! Was isch dann in dich g’fahre?“

De Fred guckt widder uff mei Handy. Dann zieht er seins aus de Dasch.

„Ich hab do doch ach e KI drin“, saacht er.

„Hot jeder“, saach ich.

De Fred zuckt z’samme.

„Un ... ich hab die KI g’froocht, wu’s die beschte Dampfnudle gebt in de Geechend. Es gebt doch do e paar Wertschafte un ...“

Ich mach große Aache.

„Un dann hot mich die KI zum Dingsbums schicke wolle, du wääscht schunn, zu dem Dollbohrer, wu mir emol ...“

„Fred, schnauf durch!“

„Un ich hab do druff ebbes ins Handy getippt, wu ..., wie soll ich saache?“

Ich lach laut.

„Un desdeweeche machscht du dir en Kopp? Des indressiert doch känn Mensch! Ähm ..., ich mään ..., kä Maschiin.“

„Au! Aua!“, blärrt de Fred.

Hinner ihm steht die Dannde Liesel. Sie hot sei Ohr zwische ’m Daume un em Zeichefinger.

„Die beschte Dampfnudle? Do muscht du e Maschiin frooche?“, zischt se.

„Aua!“, blärrt de Fred. „Au!“

Ich schnauf dief durch un muss grinse. Weltherrschaft? Die KI? Ganz b’stimmt nit, solang se an de Dannde Liesel vorbei muss. Ich mään jo blooß.

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Der Autor

Michael Konrad ist bei der RHEINPFALZ am SONNTAG der Mann für die Pfalz und alles Pfälzische. Mit seiner wöchentlichen Dialektkolumne „Ich mään jo blooß“ und der Mitmachserie „Saach blooß“ über Pfälzer Begriffe und Redensarten schafft er Raum für die Sprache der Pfälzerinnen und Pfälzer. Die Leser können ihn damit immer wieder auch „live“ erleben – überall in der Pfalz. Seine Bücher rund um den Pfälzer Dialekt gibt’s unter anderem in Pfalzläden, im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.

