En g’sunde Geischt in emme g’sunde Kerper – blooß umgekehrt.

„Hoscht du gewisst, dass es e Muschkel-Erinnerung gebt?“, saacht de Fred. Er huggt uff meine Kautsch un fahrt sich iwwer des, was bei annere Leit de Bizeps wär.

„Geht’s noch?“, saacht de Fred. „Du kannscht doch nit ääfach schreiwe, dass ich känn Bizeps hab!“ Er streckt sich in die Heh un lecht e Hand uff de Wohnzimmerdisch, was ziemlich aggressiv riwwerkummt.

„Fred“, saach ich, „reech dich ab. Du bischt e fiktivi Figur. Du kannscht nit lese, was ich grad schreib. Du hoggscht uff meine Kautsch un ...“

„Was soll des hääße: e fiktivi Figur?“, saacht de Fred. Er baut sich neewer mir uff. „Sinn bei dir die Sicherunge durchgebrennt odder was?“ Er werd ziemlich laut.

„Fred“, saach ich, „hugg dich widder hie! Ich schreib grad e Kolumne, ich habb nimmi viel Zeit, weil gleich Redaktionsschluss isch. Un do isch mir eig’falle, dass du seit Aafang vum Johr im Fitnessstudio bischt, awwer mer merkt iwwerhaupt nix devu. Außer, dass du mit so Theorie-Schambes doherkummscht wie Muschkel-Erinnerung un Fettstoffwechsel un ...“

„Ich bin e fiktivi Figur? – Ich??“ De Fred lacht. „Un du saachscht mir, dass ich mich widder hiehugge soll?“ Er holt Luft. „Wann ich erfunne bin, warum schreibscht du dann nit ääfach: De Fred huggt sich widder hie. Hä? Hä? Do saachscht nix mä, hä?“ De Fred huggt sich widder hie.

„Browwozier mich nit!“, saacht de Fred.

„Jetzt setz dich halt“, saach ich.

De Fred steht gradselääd un streckt es Kinn in die Luft. Ich guck an die Wand. Do misst demneggscht e Pointe uffdauche, awwer do isch blooß e weißi Wand.

„Wann ich e fiktivi Figur bin“, saacht de Fred, immer noch zu laut, „was isch dann mit de Dannde Liesel? Na? Na? Un was isch mit deine ...“

„Bischt du immer noch nit ferdich mit deim bleede Text?“, saacht mei Mitbewohnerin. Sie steht uug’froocht in de Dier. „Gleich Middaachspaus. Auf geht’s! Du hoscht um zwölfe Pilates!“

Mein Bizeps zuckt.

„Er deed zucke, wann du änner hettscht“, saacht mei Mitbewohnerin. Sie grinst bräät.

Irchendebbes laaft heit dodaal aus’m Ruder. Un die Muschkel-Erinnerung kann’s nit sei. Ich war schunn drei Monat nimmi im Studio. Ich mään jo blooß.

Zur Kolumne der Vorwoche geht’s hier: Die Nasa hot de Klääderschrank vergesse.

Der Autor

Michael Konrad ist bei der RHEINPFALZ am SONNTAG der Mann für die Pfalz und alles Pfälzische. Mit seiner wöchentlichen Dialektkolumne „Ich mään jo blooß“ und der Mitmachserie „Saach blooß“ über Pfälzer Begriffe und Redensarten schafft er Raum für die Sprache der Pfälzerinnen und Pfälzer. Die Leser können ihn damit immer wieder auch „live“ erleben – überall in der Pfalz. Seine Bücher rund um den Pfälzer Dialekt gibt’s unter anderem in Pfalzläden, im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.

