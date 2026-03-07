En Krise-Talk am Kautschdisch.

„Saachemol“, saacht die Dannde Liesel un macht dann e viel längeri Paus wie sunnscht. Sie holt dief Luft un bloost se langsam widder raus. „Isch des jetzt de Dritte Weltkriech?“

Sie huggt uff unserm große Sessel, un so dusma war se es letzschte Mol, wie de Hans-Joachim Kulenkampff 1987 mit „Einer wird gewinnen“ uffg’heert hot. Mei Mitbewohnerin hot ihre erscht zwää Stick Marmorkuche noochleche kinne.

„Ich bin en Optimischt, Dannde Liesel“, saach ich.

Sie verzieht en Mundwinkel.

Mei Mitbewohnerin dättschelt mir de Owwerschenkel. „Er macht alle zwää Johr en Vertraach im Fitnessstudio.“ Sie schenkt uns Konnjagg nooch. Wie se bei de Dannde Liesel aakummt, lecht die Dannde en Finger uff de Flaschehals.

„Kriech ich e aaschdännichi Antwort odder nit?“

„Ich glaab, en Weltkriech definiert sich annerscht“, saach ich.

„Aha. Un wann der Lumpehund noch määner Länder bombardiert?“

Ich nipp an meim Glas. Es wär nit die erscht Antwort, die sich im Alkohol find’t.

„Wellen Lumpehund määnscht du jetzt genau?“, frooch ich. „Den in Moskau odder den ...“

„... in Mar-a-Lago?“, macht mei Mitbewohnerin de Satz ferdich.

„Merken ihr ebbes? Es knallt iwweraal!“, saacht die Dannde Liesel.

„Ich merk, dass es de Leit immer erscht dann ufffallt, wann de Sprit zwää Euro koscht“, saach ich.

Mei Mitbewohnerin guckt streng.

„E bissel ernschter muscht du de Dannde Liesel ihr Sorche schunn nemme.“

„Genau! Un wu bleibt do dein Optimismus?“, froocht die Dannde Liesel. Sie schlorbst en Schluck Konnjagg durchs Gebiss. „Bin ich velleicht ,die Leit’? Außerdem hawwich mein Fiehrerschei schunn lang abgewwe. Des wääscht du genau.“

Mei Mitbewohnerin un ich bekreizichen uns. Simultan.

Die Dannde Liesel knallt es Glas uff de Kautschdisch.

„Isch des alles, was eich dezu eifallt?“

Ganz unner uns? Im Moment schunn.

Ich mään jo blooß.

Der Autor

Michael Konrad ist bei der RHEINPFALZ am SONNTAG der Mann für die Pfalz und alles Pfälzische. Mit seiner wöchentlichen Dialektkolumne „Ich mään jo blooß“ und der Mitmachserie „Saach blooß“ über Pfälzer Begriffe und Redensarten schafft er Raum für die Sprache der Pfälzerinnen und Pfälzer. Die Leser können ihn damit immer wieder auch „live“ erleben – überall in der Pfalz. Seine Bücher rund um den Pfälzer Dialekt gibt’s unter anderem in Pfalzläden, im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.

