Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Lipödem hat nichts mit Fressattacken zu tun, sondern mit entzündlichen Fetteinlagerungen. Bislang wissen das selbst viele Ärzte nicht.

Die Blicke der anderen, sagt Alexandra Streicher*, seien am schlimmsten gewesen. Nichts sonst habe sie so sehr geschmerzt. Nicht die Tatsache, dass sie ihre Hosen in Konfektionsgröße 46 kaufen