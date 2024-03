Was verdienen Landwirte – und was bleibt am Ende hängen?

Was hilft

Öffentliche Gelder sollen Einkommen absichern. Dazu zählen etwa EU-Direktzahlungen nach Fläche und Steuererleichterungen vom Bund für Agrardiesel und Kfz-Steuer sowie Zuschüsse für Einzelmaßnahmen durch Bund und Länder. Bei Haupterwerbslandwirten machen Hilfen fast die Hälfte am Einkommen aus.

Wo was verdient wird

Was verdient wird, hängt von vielen Faktoren ab, etwa der Ausrichtung des Betriebs. Im Norden, wo es große Betriebe gibt, werden die höchsten Einkommen erzielt. Laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft belief sich in Mecklenburg-Vorpommern 2021/22 das durchschnittliche Einkommen pro Arbeitskraft auf knapp 60.000 Euro, Schlusslicht war Baden-Württemberg mit 35.031 Euro. Rheinland-Pfalz und das Saarland liegen ebenfalls im unteren Bereich.

Was hängen bleibt

Die Landwirtschaftskammer des Saarlandes hat berechnet, was vom Unternehmensgewinn bleibt und dafür Abschlüsse von 74 konventionellen Haupterwerbsbetrieben ausgewertet. Ausgangspunkt war ein Jahresgewinn von 70.740 Euro (Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre). Davon gingen 15.443 Euro für Nettoinvestitionen und 1146 für Neu-Kreditaufnahme ab, dann 24.925 Euro Steuern und Versicherungen sowie 3795 Euro Altenteilerzahlung. Es blieben 27.723 Euro für die Landwirtsfamilie (1,6 Arbeitskräfte).