Ferien in der Dominikanischen Republik haftet das Klischee von Pauschal-Urlaub unter Palmen an. Wer sich jedoch vor die Tore der Bettenburgen an der Küste wagt, wird eine andere Seite kennenlernen. Von Christiane Neubauer

Höhenangst sollte man nicht haben, wenn man sich entschließt, dem Flusslauf des Rio Damajagua zu Fuß zu folgen. Denn auf seinem Weg aus dem Gebirge im tropisch-grünen Herzen der Dominikanischen