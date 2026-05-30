EU gestern, heute, morgen Eine Erfolgsgeschichte namens Europa
„Nein, eine Idee, die Europa hieße, die gibt es nicht!“ Das sagte schon der berühmte Heidelberger Politikwissenschaftler und Publizist Dolf Sternberger (1907-1989), und zwar ganz entschieden. Mir ist in dieser Sache der Philosoph Karl Jaspers (1883 bis 1969) viel näher, der knapp und klar erklärte: „Europa, das ist die Bibel und die Antike.“
Jaspers meinte damit die Verbindung eines christlichen Menschenbildes mit den Errungenschaften der Demokratie in der griechischen Polis. Ich möchte Jaspers aber ergänzen um den Beitrag des Judentums zur europäischen Idee, denn die Juden haben nach den Worten Heinrich Heines (1797 – 1856) „der Welt einen Gott und eine Moral gegeben“. Und so wie Bibel, Antike und Judentum gehören auch die Tradition der Aufklärung und die Forderungen der Französischen Revolution nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zur Idee Europas.
Nimmt man das alles zusammen, dann bedeutet Europa in der Moderne: Vielfalt der Sprachen und Kulturen, Einheit im Recht, Zusammenleben über Grenzen hinweg, selbstverständlich in Freiheit und Frieden. Und damit sind wir doch wieder bei der Bibel, und zwar beim Propheten Jesaja und seiner Vision von den vielen Nationen, die sich aufmachen zum Berg des Herrn, sich vom Gott Jakobs die Wege lehren lassen und ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden.
Aus der Not geboren
Die Geschichte der EWG, der EG und der EU ist indes zumeist nicht so biblisch, sondern eher profan. Sie ist nicht so idealistisch, sondern eher pragmatisch. Ihre Fortschritte sind oft nicht aus Überzeugung, sondern aus purer Not geboren. EWG, EG und EU handelten mehr reaktiv als aktiv. Und doch gab es in entscheidenden Momenten immer wieder Aktivisten – wie in Deutschland die von der Europa-Union – und mutige, über den Tag hinaus denkende Politiker.
Die Ideen zur Gründung der ersten europäischen Organisationen EGKS, Euratom, dann EG waren: Nach den zwei verheerenden Weltkriegen Frieden sichern; Deutschland einhegen, damit es nicht wieder zu einem furchtbaren Hegemon werde;
Versöhnung nach dem Krieg
Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Paul-Henri Spaak, Siko Mansholt und andere sind die Antreiber und Verwirklicher dieser Ideen. Und doch gab es darüber hinaus etwas anderes, Ideelles, ohne das es nicht zur fortschreitenden Einigung Europas hätte kommen können: die Bereitschaft zur Aussöhnung, zu Versöhnung, vor allem zwischen Frankreich und Deutschland. Charles de Gaulle und Konrad Adenauer haben da ein unschätzbar großes Verdienst über ihre Länder hinaus und für ganz Europa.
Zum Glück gab es immer wieder Antreiber der Einigung Europas, die eine Idee unbeugsam verfolgten: Jacques Delors hatte die Idee vom gemeinsamen Binnenmarkt, der tatsächlich zum wichtigsten Bindemittel der Staatengemeinschaft wurde. Die EU ist der stärkste internationale Binnenmarkt der Welt; Helmut Schmidts und Giscard d’Estaings Idee von einer Europäischen Währung, für die sie den Startschuss setzten; Helmut Kohls Idee einer Politischen Union, die zwar am Widerstand der anderen Regierungen scheiterte, aber doch zu den Reformen des Vertrags von Maastricht und zur Einheitlichen Europäischen Akte führte. Ohne die Europäische Einigung wäre die deutsche Wiedervereinigung 1991 undenkbar gewesen, denn als europäisches Land ist Deutschland, ein Koloss mitten im Herzen des Kontinents, keine Gefahr für seine Nachbarn mehr. Helmut Kohl hatte recht: „Europäische Einigung und Deutsche Wiedervereinigung sind zwei Seiten derselben Medaille.“
Reform-Ideen für Europa
1. Das Einstimmigkeitsprinzip im Europäischen Rat und im Ministerrat muss weiter reduziert und absehbar ganz abgeschafft werden.
2. Die EU muss in der Energieversorgung ihrer Mitgliedstaaten weitgehend autonom werden. Dann ist sie krisenfester und energiepolitisch nicht erpressbar.
3. Die EU muss verteidigungspolitisch souverän werden, ohne die Nato in Frage zu stellen. Nur dann kann sie eigenständiger weltpolitischer Akteur werden, der seine Sicherheit und Verteidigung selbst in der Hand hat. Nur dann ist sie auf Augenhöhe mit den USA, mit China, mit Russland.
4. Europas Einigung muss häufiger mit verschiedenen Geschwindigkeiten (wie schon beim Euro oder bei Schengen) beschleunigt werden. Staaten, die voranschreiten wollen, sollen es tun und nicht auf die Langsameren warten.
5. Ein Ausschluss aus der EU ist extrem kompliziert und kann nur das allerletzte Mittel gegen Staaten sein, die ständig gegen den Acquis communautaire verstoßen. Aber die Mitgliedschaft solcher Staaten sollte ausgesetzt werden können – durch eine qualifizierte Mehrheit der Mitglieder, für ein Jahr, mit der Option zweimaliger Verlängerung oder maximal bis zum Ende der Regierungszeit der amtierenden Regierung des renitenten Staates.
6. Die Grundsatzdebatte über das Ziel der Europäischen Einigung sollte sich nicht mehr um Bundesstaat oder Staatenbund drehen. Im Zentrum dieser Debatte muss stattdessen immer die Frage stehen, wie die EU ihre Problemlösungskompetenz und damit ihre Krisenresistenz erhöhen kann.
7. Braucht Europa wirklich eine eigene Verfassung? Sie durchzusetzen, gleicht einer Sisyphosarbeit. Die nationalen Verfassungen der Mitgliedstaaten sind für sich genommen und historisch betrachtet, nicht so schlecht. Ihnen allen jeweils eine europäische Präambel voranzustellen, in der sich die Mitgliedstaaten verpflichten, die Europäische Einigung zu unterstützen und den gemeinsamen Nenner der EU zu achten, ist der realistischere Weg.
8. Europa darf seine Geschichte nicht immer weiter aus den Augen verlieren. Es muss geschichtsbewusst sein. Wenn die Europäer wieder mehr darüber wissen, woher sie kommen und wo sie heute stehen, dann fallen ihnen Entscheidungen leichter, wie sie ihre Zukunft gestalten wollen. Die EU braucht ein geschichtsbewusstes wie auch selbstbewusstes Narrativ.
9. Das EU-Europa muss eine informierte Gesellschaft sein. Heute aber ist Desinformation eines der größten sozio-politischen Probleme. Die EU muss sich wappnen gegen manipulative Algorithmen. Jeder Bürger muss Zugriff bekommen auf KI-gestützte Faktenchecks dessen, was er in den sogenannten sozialen Medien liest. Seriöse Medien, die Quellenkritik und Faktenchecks betreiben und sich einer Debatte stellen, bedürfen des Schutzes durch überstaatliche Institutionen (etwa Medienräte). Medienpädagogik und Mediendidaktik müssen zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe in der EU werden.
Die Idee der EG als Rechtsgemeinschaft ist eine Erfolgsgeschichte, nicht so sehr wegen des politischen Willens der Mitgliedstaaten dazu, sondern weil der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit seinen Urteilen die Rechtsgemeinschaft und damit auch die politische Einigung vorantrieb. Die Idee der Eigenfinanzierung der EWG/EG verschaffte ihr Handlungsspielraum, immer mehr Einfluss und verhalf zu kontinuierlichem Kompetenzzuwachs. Die Idee der Direktwahl des Europäischen Parlaments reduzierte das Demokratiedefizit. Und mit Simone Veil, der französischen Holocaust-Überlebenden und ersten Präsidentin des Europäischen Parlaments, fand es viel mehr öffentliche Aufmerksamkeit. Die Idee, dass die EU nicht nur eine wirtschaftliche Gemeinschaft, sondern eine Wertegemeinschaft sei, verhalf ihr zu mehr Ansehen und Strahlkraft, wenngleich diese Idee nur ansatzweise verwirklicht ist.
Kurzsichtige Nationalstaaten
Aber immer wieder ist sich Europa in entscheidenden Momenten nicht einig, ist nicht handlungsfähig, hat gute Ideen nicht verfolgt. Nationale Kurzsichtigkeit siegt über europäische Weitsicht. Nur ein paar Beispiele: Die EVG scheiterte 1954 an Frankreich. Stellen wir uns mal einen Moment lang vor, es gäbe in Zeiten der Trumps und Putins eine starke Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Eine Verfassung für Europa ist bei Referenden in Frankreich und den Niederlanden 2005 abgelehnt worden. Wäre sie gekommen, hätten Polen und Ungarn es viel schwerer gehabt, den Acquis communautaire zu verlassen. Grönland ist 1985 aus der EG ausgetreten. Wäre es geblieben, hätte Donald Trump seinen Vereinnahmungsversuch der Insel kaum gewagt. Großbritannien hat die EU 2020 verlassen. Der Schaden für das Königreich ist immens.
Europas jüngere Geschichte scheint eine einzige Abfolge von Krisen zu sein: Eurokrise, Grexit-Debatte, Migration, Flucht und Asyl, Brexit, Klimawandel, Ukrainekrieg … Und doch ist es in keiner dieser Krisen zur vollständigen Selbstblockade der EU gekommen. Sie hat die Krisen entweder überstanden, oftmals mit Glück, oder sie hat sie bewältigt. Denken wir nur an den 26. Juli 2012, als die globalen Finanzmärkte drohten zusammenzubrechen, aber Mario Draghi, damals EZB-Chef, sagte, Europas Zentralbank sei bereit, alles Erforderliche zu tun – „whatever it takes“. Jean Monnet, Gründervater der Europäischen Einigung, war „immer davon überzeugt, dass Europa in Krisen entstehen wird, und dass es die Summe der Lösungen sein wird, die man für die Krisen findet.“ Welch eine Weitsicht!
Appell an die Jugend
Die Jugend heute ist leider anfällig für nationalistische Gedanken. Bei den letzten Wahlen in Deutschland hat die AfD mehr Stimmen von den jungen Wählern bekommen als die anderen Parteien. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Deshalb will ich mit einem Appell an die Jugend von heute enden, ob in der Pfalz, im Elsass, in Lothringen, in Deutschland, in Frankreich oder anderswo in Europa:
Zum Autor
Michael Garthe war von 1993 bis 2023 Chefredakteur der RHEINPFALZ und ab 2007 auch der RHEINPFALZ am SONNTAG. Diesen Beitrag über Europa hat der gebürtige Speyerer zuerst als Rede geschrieben: zum 75. Geburtstag der Europa-Union Landau. Die Ansprache, die wir leicht gekürzt dokumentieren, wurde am 9. Mai 2026 im Landauer Haus am Westbahnhof gehalten.
Info
Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.