Friedensprojekt, Wertegemeinschaft – die EU ist so viel Gutes. In einem Appell an alle jungen Pfälzer erklärt Michael Garthe, warum wir heute noch mehr Europa brauchen.

„Nein, eine Idee, die Europa hieße, die gibt es nicht!“ Das sagte schon der berühmte Heidelberger Politikwissenschaftler und Publizist Dolf Sternberger (1907-1989), und zwar ganz entschieden. Mir ist in dieser Sache der Philosoph Karl Jaspers (1883 bis 1969) viel näher, der knapp und klar erklärte: „Europa, das ist die Bibel und die Antike.“

Jaspers meinte damit die Verbindung eines christlichen Menschenbildes mit den Errungenschaften der Demokratie in der griechischen Polis. Ich möchte Jaspers aber ergänzen um den Beitrag des Judentums zur europäischen Idee, denn die Juden haben nach den Worten Heinrich Heines (1797 – 1856) „der Welt einen Gott und eine Moral gegeben“. Und so wie Bibel, Antike und Judentum gehören auch die Tradition der Aufklärung und die Forderungen der Französischen Revolution nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zur Idee Europas.

Nimmt man das alles zusammen, dann bedeutet Europa in der Moderne: Vielfalt der Sprachen und Kulturen, Einheit im Recht, Zusammenleben über Grenzen hinweg, selbstverständlich in Freiheit und Frieden. Und damit sind wir doch wieder bei der Bibel, und zwar beim Propheten Jesaja und seiner Vision von den vielen Nationen, die sich aufmachen zum Berg des Herrn, sich vom Gott Jakobs die Wege lehren lassen und ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden.

Aus der Not geboren

Die Geschichte der EWG, der EG und der EU ist indes zumeist nicht so biblisch, sondern eher profan. Sie ist nicht so idealistisch, sondern eher pragmatisch. Ihre Fortschritte sind oft nicht aus Überzeugung, sondern aus purer Not geboren. EWG, EG und EU handelten mehr reaktiv als aktiv. Und doch gab es in entscheidenden Momenten immer wieder Aktivisten – wie in Deutschland die von der Europa-Union – und mutige, über den Tag hinaus denkende Politiker.

Versöhnt: Frankreichs Präsident François Mitterand und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl 1984 in Verdun. Foto: imago/Sven Simon

Die Ideen zur Gründung der ersten europäischen Organisationen EGKS, Euratom, dann EG waren: Nach den zwei verheerenden Weltkriegen Frieden sichern; Deutschland einhegen, damit es nicht wieder zu einem furchtbaren Hegemon werde;