Wir haben die Erde nur geborgt. Deswegen brauchen wir einen neuen Generationenvertrag.

„Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt“ – so lautete in den Achtzigerjahren ein Wahlspruch der Grünen. Es bedeutet so viel wie: Wir müssen mit unserem Planeten schonend umgehen und handeln heute für die Zukunft. Jetzt, 40 Jahre später, ist die Zukunft von damals. Viele junge Menschen erheben ihre Stimme, um die Versäumnisse der älteren Generation anzuprangern, und mahnen, dass wir nachhaltig wirtschaften müssen. In diesem Generationenkonflikt geht es längst nicht mehr nur ums Klima: Die „Es-ist-schon-fünf-nach-zwölf“-Aussage ist beispielsweise auch auf unsere Sozialsysteme anwendbar. Die geburtenstarken Jahrgänge werden noch eine ganze Weile die größte Altersgruppe sein. Wenn Sie zwischen 60 und 70 Jahre alt sind: Nehmen Sie die Sorge der Jungen ernst. Die befürchten, dass die Älteren eine Teilung der Lasten, die durch den demografischen Wandel entstehen, nicht akzeptieren. Die zahlenmäßig unterlegenen nachfolgenden Generationen würden über die Maßen belastet. Auch die Rente haben wir von unseren Kindern nur geborgt.