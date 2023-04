Die Diagnose lautet verlaufen

Ob er wohl Halsschmerzen hatte? Oder Schmerzen in der rechten Hüfte? Vielleicht war ihm aber auch einfach kalt oder er hatte Hunger. Alles reine Spekulationen, Fakt ist: Ein noch junger Elch hat einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Alaska einen kurzen Besuch abgestattet. Auf Videos und Fotos ist zu sehen, wie das Tier verdutzt in der Eingangshalle des Krankenhauses umherwandert und schließlich an einer Topfpflanze ein paar Blätter isst. Dem Sicherheitsdienst und den Mitarbeitern des Krankenhauses gelang es schließlich, das Tier wieder aus dem Gebäude zu leiten. Und jetzt raten Sie mal, was der Elch dann tat? Er legte sich in den Schnee und schlief ein. Vielleicht war er also nur auf der Suche nach einem Schlafplatz gewesen. Aber das ist jetzt wiederum nur eine Spekulation.