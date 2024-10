Nach einem Erdbeben oder anderen Katastrophen sind tierische Helfer unverzichtbar, um nach Überlebenden zu suchen. Doch was müssen die Rettungshunde eigentlich leisten und welche Tiere eignen sich überhaupt für die Ausbildung zum Trümmersuchhund?

Ihr Job ist nichts für schwache Nerven. Denn fast immer geht es dabei um Leben und Tod. Meist befindet sich ihr Einsatzgebiet in Erdbebenregionen oder

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

an nedrane ;uUmgklclnus&lel.sten cuhA las in rde hcNta omv cetneshs fau ned teisbne uAsutg nie Heolt in olv;u&Krm na red seloM &e;e,ltimtznruus arnwe trdo m&emueurhdTnml;ur im n,Eiastz mu Lenbe zu .entetr

tMi rde eac&heqot;nbhFiudi tndsdeuRohnkesuhgiurtOt&nqnc;e/gtlu O(T