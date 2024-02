Bei der „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG geht’s um sehr alte Schreibeweisen.

Die Schreibweise stammt aus dem 9. Jahrhundert. Welcher Ort liegt nicht in der heutigen Pfalz?

a) Glene

b) Sueyge

c) Aluesheym

Zu gewinnen gibt’s ein „Uffbasse“-Handtuch, einen Flaschenöffner und eine Dubbetass. Schicken Sie die Lösung bis 15. Februar an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstr. 5-11, 67059 Ludwigshafen, Fax: 0621/5902-613, E-Mail: ras-pfalz@ rheinpfalz.de

Lösung der jüngsten Frage: c) Bei der „Hochzeit von Themse und Rhein“ fanden 1613 in London die Häuser Stuart und Wittelsbach zusammen. Die Gewinner: Steffen Feldle (Dannstadt-Schauernheim), Werner Morsch (Dudenhofen) und Doris May (Frankenthal).