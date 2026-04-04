Mit einem 4:1 (2:1)-Erfolg über den FV Eppelborn hat sich Oberligist FV Dudenhofen im Kampf um den Ligaverbleib etwas Luft verschafft.

Die Gastgeber nahmen vom Anpfiff weg das Heft in die Hand. Eppelborn versuchte, Nadelstiche zu setzen, die Dudenhofen aber schadlos überstand. Gegen die massive Fünferkette der Gäste taten sich die Einheimischen zunächst schwer, Torchancen herauszuspielen. Nach einigem Mittelfeldgeplänkel köpfte Abwehrchef Yannis Albrecht die maßgerechte Flanke von Marvin Klehr zum 1:0 für die Gastgeber ein (33.).

Kurz darauf traf Klehr mit fulminantem Schuss aus 25 Metern zum 2:0 (45.). Im Gegenzug sprang das Leder an den Arm von Albrecht. Eppelborns Kapitän und Torjäger Jonas Sträßer verwandelte den fälligen Strafstoß zum 2:1.

Heimgärtner nicht zu bremsen

Kurz nach Wiederbeginn gewann Dudenhofens Felix Heimgärtner in der eigenen Hälfte einen Zweikampf, ließ sich nicht bremsen und legte von der Toraußenlinie auf Julian Scharfenberger zurück, der die Kugel über die Torlinie drückte. Die Einheimischen kontrollierten das Geschehen und kamen durch Marvin Sprengling zum 4:1 (84.).

„Wir waren nicht schlecht gestartet. Das 1:3 unmittelbar nach der Pause hat uns das Genick gebrochen“ sagte Bona Marjanovic, Co-Trainer der Gäste.

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