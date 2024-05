Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Altstadt Dubais taucht man in die Keimzelle der Megacity am Persischen Golf ein und erfühlt den Orient mit allen Sinnen. Von Petra Kirsch

Weihrauch qualmt in kleinen Schalen und verbreitet Wohlgeruch. Bunte Kaftane und Abayas flattern vor den Geschäften im Wind, orientalische Teppiche stapeln sich in die Höhe und aus den Restaurants duftet