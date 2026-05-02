Die U21 des 1. FC Kaiserslautern erfüllt nicht nur ihre Pflichtaufgabe, sondern macht im Titel-Fernduell auch im Torverhältnis Boden gut.

Die U21 des 1. FC Kaiserslautern hat im Rennen um die Oberliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga am Samstag nichts anbrennen lassen. Gegen den abstiegsbedrohten FC Arminia Ludwigshafen setzte sich das Team von Trainer Alexander Bugera vor 237 Zuschauern auf dem Fröhnerhof mit 5:0 (2:0) durch, bleibt damit drei Punkte vor dem FK Pirmasens.

„Es war gut, dass wir auch ein paar Tore gemacht haben“, sagte FCK-Trainer Bugera. „Denn das Torverhältnis im Vergleich zu Pirmasens muss man ja auch immer im Hinterkopf haben.“ Auch da hat sein Team nun die Nase vorne, liegt beim Torverhältnis nun einen Treffer vor dem großen Konkurrenten FKP. „Am verdienten Sieg des FCK gibt es nichts zu deuteln“, musste auch Arminia-Trainer Ralf Gimmy nach der Partie anerkennen. „Vielleicht war es ein oder zwei Tore zu hoch. Vor allem ärgert mich, dass wir kein Tor erzielen konnten.“

Scheers Debüt

Anfangs hielt sein Team gut dagegen, aber nach und nach pirschte sich der Oberliga-Tabellenführer, bei dem A-Jugendspieler Kian Scheer in der Startelf stand, da David Schramm bei den Profis in Dresden dabei war und auch sein Zweitliga-Debüt gab, immer näher ans Ludwigshafener Tor heran. Als die feinen Kombinationen nichts brachten, versuchte es der FCK II dann in der 27. Minute mal mit Gewalt – erfolgreich. Melvin Wiesnet hielt aus gut 25 Metern einfach mal drauf, der Ball schlug rechts unten ein. Die 1:0-Führung. Von Ludwigshafen kam danach wenig, ein vielversprechender Kopfball nach einer Ecke ging über den Lauterer Kasten (42.). Fast im Gegenzug legte der FCK II nach. Nach einer guten Hereingabe von Owen Gibs verpasste in der Mitte Stürmer Chinedu Chukwukelu zwar den Ball, aber hinter ihm lauerte Shawn Blum und jagte den Ball unter die Latte (44.). Blum sollte später noch weiter auf sich aufmerksam machen. Danach gab es bei zwei Ecken für Ludwigshafen in der Nachspielzeit noch einige Konfusion im FCK-Strafraum, aber die Gäste konnten daraus kein Kapital schlagen.

Nach Wiederanpfiff waren keine 50 Sekunden gespielt, da fiel das 3:0. Einen langen Ball von FCK-Kapitän Jean Zimmer hob Blum über Ludwigshafens Keeper Kevin Urban, der Ball ging an den Innenpfosten und von dort ins Tor. „Das war der Knackpunkt“, analysierte Arminia-Trainer Gimmy. Denn nun war der FCK II nicht mehr zu bremsen. Blum mit seinem dritten Treffer, einem Schuss aus 20 Metern (71.), und der eingewechselte Newton Tamakloe, ebenfalls aus der Distanz (82.), machten den 5:0-Sieg für die U21 des FCK perfekt. „Insgesamt ein hochverdienter Sieg für uns“, sagte FCK-Trainer Bugera. „Klar, wir machen zum richtigen Zeitpunkt kurz vor der Pause das 2:0, verhindern direkt danach den Abschlusstreffer. Gleich nach der Halbzeit legen wir das dritte Tor nach – da war das Spiel durch.“