US-Spitzendiplomat Norman Thatcher Scharpf wechselt nach drei Jahren in Frankfurt nach Brüssel. Wie seine Amtszeit mit einem Kriseneinsatz auf der Air Base Ramstein begann und wieso „sein“ Konsulat das größte der USA weltweit ist.

„Dad, du hast den schlimmsten Beruf der Welt. Warum kannst du nicht wie Onkel Sam sein und in Washington bleiben?“ Mit einem Schmunzeln denkt Norman Thatcher Scharpf an diesen Gefühlsausbruch seines jüngsten Sohns vor vielen Jahren zurück. „Er muss da so sechs gewesen sein.“ Den schlimmsten Beruf der Welt? Scharpf ist US-Diplomat. Und damit ändert sich alle drei Jahre sein Dienstort. Jetzt endet für den hochgewachsenen Amerikaner, der in Washington, DC, aufwuchs wieder eine Station: die als US-Generalkonsul in Frankfurt.

Scharpf empfängt in seiner Residenz, einer Villa im Westend der Mainmetropole. Auf dem Kaffeetisch zwischen zwei weichen Sofamöbeln steht feines Porzellan.

Hatte der Sohn nicht doch Recht? Man mag (zumindest als Spitzendiplomat) ganz angenehm leben. Aber ist es nicht die Hölle, ständig umziehen zu müssen? „Ich sehe es nicht als einen Job“, betont der Diplomat, dessen Vorfahren in den 1860er Jahren aus Hessen und Baden-Württemberg in die USA auswanderten. „Es ist mehr eine Passion, eine Berufung, für mein Land zu arbeiten.“ Die Vorteile überwögen die Nachteile, was seine Kinder längst auch so sähen – seine Frau Donna, die übrigens aus Louisiana stammt, ohnehin.

Pandemie ändert alles

Was Scharpf so spannend findet am Diplomaten-Job: „Die Chance, rund um den Globus zu reisen und dabei zu sein, wenn Geschichte geschrieben wird.“ Das mag etwas großspurig klingen, war aber so in Scharpfs Laufbahn und auch in der Frankfurter Station, die im August 2021 begann. Das war mitten in der Pandemie, und die Diplomatie musste sich damals – wie so viele Berufe – ein Stück weit neu erfinden. Viele Termine waren schlicht unmöglich. Im Nachhinein ist Scharpf froh, dass die Flut der Videokonferenzen wieder abgeebbt ist. Das persönliche Gespräch, gerade auch das vertrauliche – es ist die Quintessenz diplomatischer Arbeit.

Kaum angekommen in Frankfurt, musste Scharpf mit seinem Team ein Meisterstück abliefern: Infolge des US-Abzugs aus Afghanistan wurden 36.500 Menschen aus Kabul nach Deutschland evakuiert. Frankfurt entsandte Dutzende Beamte auf die US-Airbase in Ramstein, um sie versorgen zu helfen und ihre Weiterreise in die USA zu ermöglichen.