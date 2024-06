Kummt’s uff die Greeß aa? Beim Autokorso: Nää. In de Landesbolledigg: Schunn eher.

Uff die Greeß kummt’s nit aa, hääßt en alte Spruch. Ob des wohr isch? Gucke mer mol.

Es isch tatsächlich vollkomme egal, wie groß en Autokorso isch, der vum halwer zwölfe bis um halwer zwää in de Nacht durch die Strooße un die Gasse zuckelt. Ob des 300 Autos sinn odder blooß zwää bis drei (wie in dem Fall aus de Siedpalz, iwwer den ich berichte kann un der middem Eizuuch vun de Türke ins Achtelfinale vun de Fußball-EM in Z’sammhang steht): Zum Schloofe kummt mer so odder so nit. Es isch halt egal, aus wieviel Hupe de Juuwel kummt. Awwer ich will mich nit beschwere. Die Hauptsach isch doch, dass im Land endlich emol e optimistischi Stimmung uffkummt. Do gewwich mei Nachtruh gern defor her. Erscht recht, weil in de K.o.-Runde die Luft schnell widder dinn werre kann.

Awwer wu ich grad bei unserm Land bin. Ob’s in de Bolledigg uff die Greeß aakummt, werd sich zeiche, wann unsern neggschte Minischderbrässident vun de SPD es Ruder iwwernemmt. Der isch nämlich ziemlich groß, de Schweitzer aus de Siedpalz, un der Umstand werd jetzt, wu die Dreyers Malu uffheert, sogar bundesweit zum Thema. Aus Pälzer Sicht kammer saache: Es war zwar bis jetzt b’stimmt känn Schade fer de Schweitzer, dass er bei kemme Baddeidaach un bei kemme Weifescht iwwersehe worre isch. Awwer annrerseits werd so weit owwe an de Macht die Luft naddierlich ach immer dinner. Un bei unserm neggschte Minischderbrässident isch halt schunn alles noch e Stickel heeher.

Awwer losse mer’s gut sei. Mich treibt jo e ganz anneri Frooch um. Trainiert de Alexander Schweitzer vorm Spiechel schunn es Dauerlächle vun de Malu Dreyer? Des hot sich jo bei de SPD im Land iwwer die Johre als Bolledigg-Ersatz etabliert. Odder huggt de Minischderbrässident in spe mit emme Team vun Logopäde z’samme, die versuchen, ihm en Satz beizubringe, der fer jemand vun de SPD im Land uuaussprechlich zu sei scheint? „Die Landesregierung bittet um Entschuldichung fer die Fehler, wu bei de Flut an de Ahr gemacht worre sinn.“

Will saache: Manschmol kummt’s tatsächlich uff die Greeß aa.

Ich mään jo blooß.

Die Kolumne

Michael Konrad schreibt seit 2007 die Kolumne „Ich mään jo blooß“ für jede Ausgabe der RHEINPFALZ am SONNTAG – und natürlich immer auf Pfälzisch. Das Buch zur Kolumne („Ich mään jo blooß: De Ding“, Lipplerbookz, Annweiler, 2022) gibt es zusammen mit allen anderen Büchern des Autors im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.