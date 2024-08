Mit „Heilicher Termin“ isch die Bedeitung vum Dergemer Worschmarkt noch nit werklich aagemesse beschriwwe.

Ja, ich wääß, de Dergemer Worschtmarkt isch es greeschde, schännschte un bedeitsamschte Ereignis fer die Menschheit außer de Entdeckung vun de Pommes Frites. Awwer des hääßt jo nit, dass ich mei Grumbeere nit liewer gebreedelt esse derf, odder?

Ich kumm druff, weil jetzt widder die Zeit aafangt, wu mansche Leit blooß noch in Worschtmarktkategorieje funktionieren. Als Siedpälzer – odder soll ich saache: Normalpälzer? – steh ich deneewe un denk: Hab jetzt ich änner an de Waffel odder laafen mansche Leit voll an de Spur vorbei?

„Na, bis wann bischt du dann in Urlaub?“, frooch ich die Daache ganz harmlos de mansche Leit. Un de mansche Leit saacht zu mir: „Bis zum Worschtmarktmittwoch.“ Ich steh do wie de Ochs am Berch, wann’s blitzt un ihm es Scheierdoor uff de Wersching fallt. Was soll ich mit so enre Information aafange? Was wääß dann ich, wann Worschtmarkt isch un wellen Mittwoch er määnt? Im Kalenner uff meim Eifoon steht nix vum Worschtmarkt – ach nit uff Hochdeitsch, ich hab’s kontrolliert. Wammer’s genau nemmt, werft des jo ach noch die Frooch uff: Warum werd Äpple vun de Worschtmarktmanscheleit nit boykottiert, wu doch im offizielle Äpple-Kalenner de heilichschte Termin vum Johr fehlt? Was bilden sich die Amis ei? Do stehen jo sogar so Ferz wie Mariä Empfängnis drin! Un de Worschtmarkt fehlt? Un de Worschtmarktmittwoch? Warum fliecht känner vun denne Wortschmarktmanscheleit mit seim Schubkarchstand an de Äpple-Hauptsitz in Cupertino, Kalifornje, un schmeißt Schoppegläser vor die Eigangsdier?

Awwer im Ernscht. Wann mich jemand froocht: „Wann treffe mer uns emol?“, saach ich dann: „Am beschde an meim Tischtennisdienschdaach“? Odder frooch ich zurick: „Wie wär’s an de Dannde Liesel ihrm Fußpfleechefreidaach?“ Naddierlich nit. Ich saach e Datum un e Uhrzeit, wie alle Leit – außer de Wortschtmarktmanscheleit.

Obwohl ... Wie ich die Sach vum Manscheleit un em Wortschmarktmittwoch meim Kumbel Fred verklickert habb, hot er mir des vun seim Unkel Erwin verzehlt. „Der isch frieher äämol im Monat bei uns zum Kaffeetrinke vorbeikumme. Un zwar immer vor seim Puffmondaachoowend.“

Also: Nix fer ugut. Ich mään jo blooß.

Die Kolumne

Michael Konrad schreibt seit 2007 die Kolumne „Ich mään jo blooß“ für jede Ausgabe der RHEINPFALZ am SONNTAG – und natürlich immer auf Pfälzisch. Das Buch zur Kolumne („Ich mään jo blooß: De Ding“, Lipplerbookz, Annweiler, 2022) gibt es zusammen mit allen anderen Büchern des Autors („Saach blooß“, „Können Sie Pfälzisch?“) im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.