Nicht von den Cree-Ureinwohnern in den USA, sondern von den Liberalen in Deutschland stammt diese Weissagung. Eine Satire aus der RHEINPFALZ am SONNTAG.

Erst, wenn die Porschefahrer

sich auf dem letzten Radweg festgeklebt

und Audi, BMW und Daimler

die letzte Busspur blockiert haben,

erst, wenn der letzte Stadtbaum

einer Parkbucht für SUVs gewichen

und der letzte Wochenmarkt

an eine Autobahnraststätte verlegt worden ist,

erst, wenn der letzte Fußgänger,

Schutz vor dem Verkehr suchend,

in eine Hofeinfahrt gehechtet ist,

wo er in eine Grube stürzt,

in der auch die letzten Radler,

Tretrollertreter, E-Scooter-Fahrer

und ganz besonders die Lastenradler verrotten,

werdet Ihr wie die FDP erkennen,

dass es wahre Liebe nur

zwischen Mensch und Auto geben kann.