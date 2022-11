Elf Freunde missen ehr sei. En Selbschtversuch zu viert

„Die Dannde Liesel soll ins Door?“, saacht de Fred un wedelt mit de Ärm. „Die hot doch iwwerhaupt kä Reflexe!“

Batsch!

De Fred hebt sich verschrocke die Nas, un die Dannde Liesel streicht sich iwwer die Fingerknechel vun ihre rechte Hand.

„Mei Reflexe verzehlen dir ebbes, du Hoppdiddel“, saacht die Dannde Liesel.

„Jetzt sinn doch emol friedlich“, saach ich. „Un, Dannde Liesel, wann ich devu redd, das mir e schlaachkräftichi Mannschaft brauchen, dann hawwich beim beschte Wille kä rohi Gewalt im Sinn.“

„Der hot aag’fange“, saacht die Dannde Liesel. „Ich geh ins Door wie sellemols de Turektoni. Un mei Reflexe sinn perfekt.“

„De Drääner bin immer noch ich“, saach ich.

„Aha“, mischt sich mei Mitbewohnerin ei, „du bischt doch sunnscht immer unser hängendi Spitz.“

De Fred lacht un die Dannde Liesel grinst.

„Fred, du bischt unsern Linksauße“, saach ich uugeriehrt.

„Vööölker, höööört die Signaaaale ...!“, schmettert de Fred in seim rotweigeprächte Bassbariton.

„Ja, nemmt mich dann känner Ernscht vun eich?“, frooch ich. „Do renn ich mer de Herzbennel fer eich ab, do mol ich Taktikdaafle voll, do mach ich Videoanalyse vum letzschte Spiel, un ihr ...“

„Wann mir als Mannschaft funktioniere sollen, dann brauche mer Leader“, saacht mei Mitbewohnerin.

„Die Iiin-ter-na-tio-nahahahale ...“, singt de Fred un hebt die Daume in die Heh.

„L-e-a-d-e-r! Kä L-i-e-d-e-r!“, saacht mei Mitbewohnerin un verdreht die Aache.

De Fred guckt verwirrt. Also wie immer.

„Aha. Bischt du jetzt de Teamchef?“, frooch ich.

„Die Teamchefin!“, saacht mei Mitbewohnerin. „Un in Personalunion bin ich ab sofort ach unsern falsche Sechser.“

„Unser falschi Fuffzicherin“, saach ich.

„Wie war des?“, froocht die Teamchefin spitz. Ich zuck z’samme.

Also irchendwu uff unserm Weech, Ihr Leit, isch uns scheinbar de Schbass am Fußball e bissel verlore gange. Ich mään jo blooß.

Der ganz normale Pfälzer Wahnsinn

47 Kolumnen aus der RHEINPFALZ am SONNTAG von Michael Konrad und 15 Karikaturen von Uwe Herrmann bietet das neue Buch zur Kolumne, „Ich mään jo blooß“, in der Michael Konrad preisgibt, was ihm an Seltsamkeiten durch den Kopf geht: Der Autor schaut hinter die Fassade der Pfalz und des Pfälzischen, sei es im Alltag oder auf der Suche nach dem tieferen Sinn von Politik und, ja, von Heimat. Die „Dannde Liesel“, den „Kumbel Fred“ und die verehrungswürdige „Mitbewohnerin“ müssen Sie einfach kennenlernen!

