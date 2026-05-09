Vogelbeobachtung ist bis in Großstädte hinein ein Trend. Dieser funktioniert besonders gut in Franken.

Von Jan Freitag

Morgens, halb sieben, wird die Welt langsam lauter. Bei Tagesanbruch kann der Frankenwald so leise sein, dass bis auf ein bellendes Rehkitz nichts zu hören ist. Doch wenn sich die Sonne durchs neblige Landschaftsschutzgebiet entlang der früheren deutsch-deutschen Grenze quält, wenn sie die Föritzau in warmes Licht taucht und das Leben erwacht, als hätte ein Wecker geklingelt – dann scheint die Zivilisation ringsum kurz zu verstummen.

„Das war ein Zilpzalp“, sagt André Maslo entspannt, wie es wohl nur Naturburschen in ihrem eigenen Element sind. „Ornithologischer Anfängervogel“, fügt der Umweltpädagoge mit Pferdeschwanz und Filzhut hinzu, „er singt seinen Namen.“ Und da drüben? „Ein Neuntöter, der warnt seine Brut vor uns.“ Während man als Stadtkind bei dieser vogelkundlichen Lektion schon froh ist, den Wind zweifelsfrei von der Kreisstraße zu unterscheiden, erkennt das Landkind in kurzer Folge Schwarzspecht, Wendehals, Dompfaff, Lerche, Wachtel, Ringeltaube.

Zur Natürlichkeit gezwungen

Dutzende davon entlarvt der Gesang, eine Mönchsgrasmücke auch mal deren Tonsur. Und drei, vier Feldsperlinge? „Am Gezappel“, sagt Maslo. Er kann es hundert Metern Luftlinie entfernt locker zuordnen. Reine Übungssache. Und wegen der ist er ja dort. Hauptamtlich fürs Greifvögel-Monitoring zuständig, das regelmäßig den Bestand gefiederter Karnivoren in seinem Revier erkundet. Aus purer Hingabe, um für etwas zu werben, das zugleich von gestern und heute ist: die Ornithologie. Während sich achtsame Metropolenbewohner Apps auf smarte Handys laden, die das Lied des Buchfinken am Mülleimer von dem der Heckenbraunelle im Hinterhof differenzieren, verabreden sich andere per Messenger zum Stadtpark-Birdwatching.

Alles schön, alles gut, alles ein wohltuender Ausgleich zur Hektik verdichteter Siedlungen. Wirklich zur Ruhe kommt allerdings erst, wer Vögel dort beobachtet, wo sie sich nicht verhalten wie Menschen mit Flügeln. Im Frankenwald zum Beispiel, dessen Diversität historische Ursachen hat.

Als Zonenrandgebiet einst zur Natürlichkeit gezwungen, durften sich Flora und Fauna des nährstoffarmen Frankenwalds jahrhundertelang freier entfalten als anderswo. Grund: das evangelische Erbrecht. Während ihn die Glasindustrie großflächig roden ließ, wurde Landbesitz gern gerecht auf Hinterbliebene verteilt – und damit so parzelliert, dass die Region kaum Monokulturen kennt. „Gut für die Artenvielfalt“, sagt André Maslo beim Vespern mit Apfel und Nüssen.

Intensive Landwirtschaft reduziert auch hier Populationen

Die Natur möge schließlich „keine Uniformität, aber Mikrolebensräume“. Wer sie dort durchläuft, passiert daher abwechselnd Felder und Wiesen, Wälder und Weiden, Tümpel und Brachen, Büsche und Hecken. Wenn darüber unversehens majestätisch der Rotmilan kreist und darunter, zappelig wie Feldsperlinge, ein junger Turmfalke, spürt man sie: die Kraft nicht unberührter, aber kaum gestörter Natur einer Initiative namens Grünes Band, die allein in Thüringen 763 Kilometer altes Grenzgebiet zum Naturdenkmal bündelt.

Einfach mal stehen, schauen, schweigen, lauschen. Aufs Lachen des Grünspechts oder den Fasanenruf, in etwa „karokkarokk“. Fast klingt die evolutionäre Schöpfung, als sei sie intakt. Das ist sie nicht. Intensive Landwirtschaft reduziert auch hier rasant Populationen aller Art. Obendrein trocknet das Klima die Böden aus. Der Borkenkäfer hat's leicht. Wer unweit des pittoresken Wasserschlosses Mitwitz zur Föritzau radelt, hört im ausgedörrten Sumpf mitunter bloß Myriaden von Mücken.

Wenn die Stille brüllt

In Helmbrechts steht Siegfried Rudloff derweil vor leeren Netzen, mal wieder. Vor 20 Jahren hätte der Ornithologe zwei Dutzend Singvögel darin gezählt. Jetzt bringt er sechs zitternde Beutel zur LBV-Ökostation. Drei Neuntöter, zwei Sperlinge, ein Zilpzalp. „Zu wenig fürs Ökosystem“, aber genug, um auf der Ausgleichsfläche das Gewerbegebiet zu vergessen. Die Stille des Stadtbiotops brüllt fast so laut wie die Geroldsgrüner Rehwiese. Einer der sechs Waldcampingplätze im Frankenwald. Abgesehen vom Plumpsklo gibt es zwar kaum Komfort, aber das unvergleichliche Erlebnis, auf einer idyllischen Lichtung ganz allein unterm Sternenzelt zu schlafen. Bis zum Weckruf: Tweektweektweek. Ein Kleiber, null Zweifel. Auf der Föritzau gelernt – und für immer gespeichert.

Franken

Anreise

Mit dem Zug über Nürnberg nach Kronach, www.bahn.de.



Unterkunft

Hotel Gasthof Wasserschloss, mittelständisches Hotel in Mitwitz. Doppelzimmer mit Frühstück ab 102 Euro, www.hotel-wasserschloss.de.

Frankenwald Chalets, komfortable Glamping-Hütten in Wilhelmsthal, Kabine mit Kochgelegenheit ab 100 Euro pro Nacht,

ww.frankenwald-chalets.de.



Essen & Trinken

Restaurant Ursprung, regionale Fusion-Küche im traumhaft gelegenen Berghof Wartenfels in Presseck. Hauptgerichte ab 16 Euro,

www.berghof-wartenfels.de.

Die Pekahuna Cooking Crew in Weißenbrunn serviert wunderbar entschleunigtes Fast Food zu sehr fairen Preisen, www.instagram.com/pekahuna_cookingcrew/.

Tun & lassenUnbedingt eine Wildwasserfloßfahrt im alten Köhler-Gebiet unternehmen, Preis ab 41 Euro,

www.flossfahrt-wallenfels.de/.

Auf keinen Fall den Kurort Bad Steben besuchen – ein etwas zu sauberes, leicht steriles Puppenstuben-Ambiente der früheren Bäder-Kultur.



Allgemein

Frankenwald Tourismus,

www.frankenwald-tourismus.de.

Naturpark Frankenwald,

www.naturpark-frankenwald.de.

Kronach Tourismus,

www.kronach.de/tourismus-kultur. Oberfranken,

https://oberfranken.lbv.de.

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.