Spottlicht: Schafft was!

Wir Deutschen legen in letzter Zeit in Sachen Arbeit die falsche Einstellung an den Tag. Findet zumindest der Arbeitgeberpräsident. Schluss mit dem Gelaber über eine Vier-Tage-Woche bei vollem Gehalt oder diese Work-Life-Balance, die junge Leute ständig fordern. Neumodische Ferz! Arbeit ist Leben, Leben ist Arbeit. Nehmen wir uns mal ein Beispiel an den Amis. In den USA gibt’s keinen gesetzlichen Urlaubsanspruch, da liegt’s ganz im Ermessen der Arbeitgeber, wie viele Tage man frei hat. Und dann noch diese ganzen Feiertage! Wer nicht weiß, was an Pfingsten oder Fronleichnam gefeiert wird, braucht da auch keinen freien Tag. Auf jeden Fall streichen sollte man aber den 1. Mai. Heißt ja schließlich Tag der Arbeit.

