Spottlicht:

Zukunft ist Vergangenheit

Früher war alles besser. Okay, vielleicht nicht im Mittelalter, aber sagen wir mal, in den 70ern und 80ern. Zumindest im Kindergarten. Der hatte aufm Dorf nur von 8 bis 12 Uhr auf und dann noch mal von 14 bis 16 Uhr, aber da kamen höchstens ein paar Kinder, denn Mama war ja daheim. Und heute? Zu wenig Personal, hoher Krankenstand, und der Rest der Erzieher steht deshalb auch schon kurz vorm Kollaps. Höchste Zeit also, den Job attraktiver zu machen: mehr Geld, mehr Aufstiegschancen, mehr Anerkennung. Bis die Erzieher von morgen einsatzbereit sind, dauert’s aber. Die Wartezeit überbrücken wir einfach, indem wir die Zeit ein bisschen zurückdrehen. Wir machen die Kita einfach mittags zu, fertig, aus – und schwupps!, ist Mama wieder daheim.

