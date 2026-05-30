Auch in der Pfalz wird geprüft, ob Flächen für die Bundeswehr reaktiviert werden können. Die Liste reicht vom Naturschutzgebiet bis zur früheren Kaserne. Von Anke Herbert

Entsetzen hier, Hoffnung dort: Als im Oktober 2025 eine lange Liste der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) öffentlich wurde, gab es auch in der Pfalz sehr unterschiedliche Reaktionen. Die Liste umfasste – und umfasst immer noch – Liegenschaften, die bundesweit für die Bundeswehr reaktiviert werden könnten und für die nun ein Umwandlungsstopp gilt. Das heißt: Sie können nicht neu genutzt werden, zum Beispiel Kommunen für die Entwicklung von Wohn- oder Gewerbegebieten dienen.

In sechs Fällen war die Pfalz betroffen sowie in direkter Nachbarschaft der Landkreis Birkenfeld mit Idar-Oberstein. Böse Zungen ätzten, die Bundesanstalt habe vergessen, ihre Liste auf den neuesten Stand zu bringen, sprich: das Papier irgendwann einmal in eine Schublade gelegt und es 20 Jahre später wegen des dringenden Handlungsbedarfs unkorrigiert wieder herausgeholt. Wen stört’s, dass sich zwischenzeitlich auf so manchen Flächen viel getan hat.

Je nach Bedarf

Laut Bundesanstalt und Verteidigungsministerium sollen die betroffenen Areale Teil der „strategischen Liegenschaftsreserve der Bundeswehr“ werden, also bei Bedarf genutzt werden können. Das ist der Tatsache geschuldet, dass die Bundeswehr angesichts der veränderten Sicherheitslage – ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, den Krieg im Nahen Osten, der Bedrohung durch Russland und der unter Präsident Donald Trump veränderten Haltung der USA zum Atlantischen Bündnis Nato – wieder wachsen soll oder muss.

Die Südpfalzkaserne in Germersheim. Archivfoto: Peter Sandbiller

187 der 200 in der BImA-Liste genannten Flächen betreffen ehemals militärisch genutzte Gebiete, sei es von der Bundeswehr oder Stationierungsstreitkräften wie dem US-Militär. Die weiteren 13 Liegenschaften betreibt die Bundeswehr noch immer. Dazu gehört einer der sechs Pfälzer Fälle, genau gesagt der sogenannte Gleisanschluss Germersheim. Dabei handelt es sich um einen Schienenstrang, der Ende der 1970er-Jahre als Verbindung zum damaligen Materialdepot der Luftwaffe verlegt wurde. Heute üben auf dem Gelände Soldaten der Südpfalz-Kaserne Germersheim, Standort von Teilen des Luftwaffenausbildungsbataillons.

Problem Altlasten

Gab es in Germersheim kaum Reaktionen auf diese Nachricht, verhielt es sich im zweiten Pfälzer Fall ebenso. Er spielt in Kaiserslautern und betrifft das frühere Quartermaster-Depot der US-Army. Zwar bedauerte die Stadtverwaltung, dass die neun Hektar an der Eselsfürth nun für die städtische Gewerbeflächen-Entwicklung tabu sind, zumal 2022 ein Bauleitplanverfahren gestartet worden war. Andererseits ist das Areal, auf dem die Amerikaner früher eine chemische Großreinigung betrieben, altlastentechnisch ein Problemfall. Insofern wäre die Stadt durchaus ein Risiko eingegangen, hätte sie das Gelände von der BImA gekauft.

Die ehemalige Quartermaster-Kaserne in Kaiserslautern-Eselsfürth. Archivfoto: View

Ebenso wenig zu hören war von einer Liegenschaft bei Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis. So steht das frühere US-Lager Haide auf der BImA-Liste. Dort waren die Amerikaner 1993 abgezogen, 1995 wurde es an den Bund zurückgegeben. Einen Teil der Fläche hatte die Stadt Kirchheimbolanden einige Jahre später erworben und dort ihren Bauhof angesiedelt. Zudem nutzt der Stadtforst das Areal, ebenso sind die Verbandsgemeindewerke vor Ort. Vonseiten der Bundesanstalt heißt es, dass es noch genug weitere Flächen des Lagers gebe, die weiter dem Bund gehörten und genutzt werden könnten. Ob und in welchem Umfang es tatsächlich in Frage komme, hänge vom Ergebnis der weiteren Prüfungen ab.

Gutachten kommt überraschend

Fast identisch ist die Antwort auf die Frage, warum das Naturschutzgebiet Mehlinger Heide im Kreis Kaiserslautern auf der Liste steht. Das Areal ist ein beliebtes Ausflugsziel für Gäste aus der ganzen Pfalz und darüber hinaus sowie ein Naherholungsgebiet für die Einheimischen. Seine Keimzelle war der ehemalige Truppenübungsplatz Fröhnerhof, 395 Hektar, von denen fast alles 1992 vom französischen Militär an den Bund zurückgegeben wurde. Einen kleineren Teil hatte das US-Militär genutzt, er war später vom Bund an den 1. FC Kaiserslautern verkauft worden, der dort heute seinen Sportpark betreibt.

Wunderbarer Blick in die Mehlinger Heide. Archivfoto: Kirsten Tränkle

Der größere Teil aber ist noch immer im Eigentum der Bundesrepublik und wurde 2001 insgesamt als Naturschutzgebiet Mehlinger Heide ausgewiesen. Die bekannte offene Heidelandschaft samt Schafen umfasst rund 90 Hektar, der Rest ist vor allem Wald. Finanziert wird die Mehlinger Heide über eine gleichnamige Stiftung. Gegründet wurde sie 2004 von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, den US- und anderen Nato-Gaststreitkräften sowie der Oberen Naturschutzbehörde bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion in Neustadt und der Unteren Naturschutzbehörde bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern. Dass die vom Kreis entwickelte Stiftungsidee letztlich gezündet hat, hängt mit einem besonderen Zweck zusammen: Wenn das Militär, wie auf der nahen Air Base Ramstein, wegen eines Bauvorhabens in die Natur eingreift, wird dies in der Mehlinger Heide kompensiert.

Kreis: Alle profitieren

Andreas Dein, Fachbereichsleiter bei der Kreisverwaltung, spricht deshalb von einer Win-Win-Situation – und damit diene die Mehlinger Heide schon jetzt oder noch immer in gewisser Weise dem Militär. Dass das Rad zurückgedreht werden könnte, ist für ihn unvorstellbar. Einig weiß er sich darin mit seinem Chef, dem Kaiserslauterer Landrat Ralf Leßmeister (CDU). Die Bundeswehr habe zugesagt, sich zu melden, sobald etwas konkret werde, heißt es aus der Kreisverwaltung: „Solange wir nichts hören, gehen wir davon aus, dass es keine Bestrebungen für eine Nutzungsänderung der Mehlinger Heide gibt.“

Schafe helfen bei der Pflege der Heidelandschaft. Schweres Gerät darf derzeit nicht eingesetzt werden. Archivfoto: Anke Herbert

Dort läuft derzeit allerdings auch nicht alles nach Plan. Denn die BImA lässt ein neues Kampfmittel-Gutachten erstellen, prüft also das Gelände auf Altlasten. Zwar liegt das Ergebnis laut BImA vermutlich erst in ein paar Jahren vor, schon jetzt aber gibt es Verdachtsfälle auf Blindgänger. Deshalb darf die Heide nicht mehr mit schwerem Gerät gepflegt werden. Über Jahre nur händisch unterwegs zu sein, ist aus Sicht der Naturschützer aber nicht ausreichend, um die Landschaft gut zu erhalten.

Keine Flüchtlinge mehr

So einiges gehört hat hingegen die Kommunalpolitik im Kreis Kusel. Sie verbindet mit der BImA-Liste vor allem die Hoffnung, dass die 2014 von der Bundeswehr aufgegebene Kaserne auf dem Kuseler Windhof wieder genutzt wird. Der Wohnbereich dient zwar seit 2015 als eine von sechs rheinland-pfälzischen Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA), der sogenannte technische Bereich aber blieb ungenutzt und verfiel immer mehr. Kreis, Verbandsgemeinde und Stadt bemühten sich lange, die Kaserne zu reaktivieren – sei es für die Bundeswehr, sei es für das US-Militär. Da sich aber nichts tat, forderten sie den Bund auf, das gesamte Gelände für zivile Zwecke freizugeben, vorneweg für Gewerbeansiedlung.

Seit 2014 geschlossen, jetzt vor der Reaktivierung: die frühere Bundeswehr-Kaserne auf dem Windhof in Kusel. Archivfoto: Eric Sayer

Wie Anfang Mai bekannt wurde, hat die BImA zwischenzeitlich den mit dem Land geschlossenen Mietvertrag für die Aufnahmeeinrichtung gekündigt; bis Ende Juli wird sie deshalb aufgegeben. Die Kommunalpolitik hofft nun auf die Rückkehr der Bundeswehr, und wurde darin durch Bundes- und Landespolitik bestärkt. „Die Bundeswehr kommt“, sagte beispielsweise der westpfälzische SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Mieves. Und sein Parteifreund im Landtag, Oliver Kusch, ergänzte: „Das Verteidigungsministerium wird in den nächsten zwölf Monaten mit den Arbeiten auf dem Windhof beginnen.“ Was einer Rückkehr der Bundeswehr nach Kusel in die Karten spielen könnte: Nicht weit entfernt liegt Baumholder, einer der größeren Übungsplätze, der auch vom US-Militär und anderen Nato-Streitkräften genutzt wird.

Speyer war schon weit

Des einen Freud, des andern Leid: Auch in Speyer gibt es mit der Kurpfalzkaserne eine ehemalige Liegenschaft der Bundeswehr, die die Stadt für Wohnungsbau nutzen wollte, im Gegensatz zu Kusel damit aber schon weit vorangekommen war, als Ende 2025 die BImA-Liste veröffentlicht wurde. Insofern lag es auf der Hand, dass Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sauer war und eine schnelle Antwort auf die Frage forderte, „ob und in welchem Umfang die Speyerer Liegenschaften betroffen sind“.

Die Speyerer Pläne für ein Wohngebiet waren schon weit gediehen. Archivfoto: Patrick Seiler

Anfang April hat es nun erste Gespräche zwischen Stadt, Land und Bund gegeben. Inhaltlich wurde dazu nur so viel bekannt, dass dem Bund die Bedürfnisse von Stadt und Land bewusst seien. Ob und wann die Bundeswehr zurückkehre, sei aber offen.

Zukunft offen

Kusel und Speyer verbindet allerdings noch etwas: Auch in der Kurpfalzkaserne ist eine Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende untergebracht. Dorthin und in weitere solche Einrichtungen im Norden von Rheinland-Pfalz ziehen die rund 300 Flüchtlinge aus der Sammelunterkunft in Kusel nun um.

Der Mietvertrag des Landes für die Aufnahmeeinrichtung in Speyer läuft bis Ende 2026. Das Land hat nach eigenem Bekunden Interesse daran, den Standort zu erhalten, ist aber andererseits auf der Suche nach Alternativen. Insofern ist das Thema derzeit noch kein Fingerzeig für die Zukunft der Kurpfalzkaserne.

Bisher vier Standorte

Bislang ist die Bundeswehr viermal in der Pfalz vertreten. Der größte Standort mit den rund 1800 Soldaten das Fallschirmjägerregiments 26 ist die Niederauerbach-Kaserne in Zweibrücken. Sie war zuletzt durch Ermittlungen wegen Rechtsextremismus, Seximus und Drogenmissbrauchs in die Schlagzeilen geraten. In der Rosenstadt ist außerdem ein Dienstleistungszentrum der Bundeswehr angesiedelt, das unter anderem alle Dienststellen in der Pfalz und im Saarland betreut, auch den Standort Ramstein mit dem Nato-Hauptquartier auf der Air Base. Gut die Hälfte seiner 870 Mitarbeiter ist in Zweibrücken beschäftigt.

Hatte zuletzt kaum gute Schlagzeilen: die Niederauerbach-Kaserne in Zweibrücken. Archivfoto: Joe Steinmetz

Das in Germersheim beheimatete Luftwaffenausbildungsbataillon zählt 373 Angehörige und ist für die Grundausbildung der Soldaten in der Luftwaffe zuständig. Bad Bergzabern ist Standort des Elektronikzentrums der Bundeswehr. Nicht zuletzt arbeitet die Bundeswehr – unabhängig von der BImA-Liste – daran, ihr 2010 stillgelegtes Munitionsdepot bei Kriegsfeld (Donnersbergkreis) zu reaktivieren.

Das Munitionsdepot der Bundeswehr bei Kriegsfeld: Seine Reaktivierung läuft bereits. Archivfoto: Anja Hartmetz