Die Profine-Gruppe in Pirmasens produziert unter den Marken KBE, Trocal und der inzwischen 127-jährigen Marke Kömmerling Kunststoffprofile für Fenster und Haustüren, Sichtschutz-Systeme und PVC-Platten. In Deutschland produziert Profine in Pirmasens und Berlin, dazu gibt es Werke in 18 weiteren Ländern. Die Gruppe beschäftigt über 3500 Menschen, darunter 1185 in Pirmasens. 2023 erwirtschaftete sie rund eine Milliarde Euro Umsatz, getrieben durch das Auslandsgeschäft, während der deutsche Markt rückläufig war. Geschäftsführender Gesellschafter ist Peter Mrosik, der das Unternehmen 2012 vom Investor Arcapita erwarb und den Sitz 2022 nach Pirmasens verlagerte.