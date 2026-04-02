Unser historischi Mondmission (Dääl 1): Es müffelt im Weltall.

„Kann emol jemand e Fenschter runnerdrehe? Dohin stinkt’s jo wie im Kuhstall! – Fred, bischt du des?“

Die Dannde Liesel guckt nit ihn aa, sondern mei Mitbewohnerin, als hett die Fraa Antworte uff alle Menschheitsfrooche.

„Jetzt awwer!“, saacht mein Kumbel Fred un neschtelt hektisch am Bordcomputer.

Mei Bewohnerin zuckt mit de Schultre, was in ihrm enorme orangene Raumaazuuch allerdings nit werklich zu erkenne isch. Awwer ich merk’s naddierlich. Ich kenn die Fraa gut genuuch, um uff Verännerunge im Millimeterbereich zu reagiere.

En Raumhelm schwebt vorbei.

Die NASA hot tatsächlich de Klääderschrank vergesse. Un e Kantin gebt’s ach nit.

„Dannde Liesel, mir huggen in de Orion-Raumkapsel un sinn uff’m Wääch zum Mond, die erschte Mensche seit 1972!“, saach ich. „Do isch nix mit Fenschter runnerdrehe. Mir sinn im Weltall!“

„Des isch noch lang känn Grund fer so en elende Muff“, saacht die Dannde Liesel.

„Mir sinn uff enre historische Menschheitsmission, un du kummscht middem Geruch. Des gebt’s doch nit!“, saach ich.

„Vier Daach bis zum Mond, un der Loddel macht sich schunn am erschte Daach in die Hosse!“, saacht die Dannde Liesel.

„Also, ich riech blooß Konnjagg“, kontert de Fred un schnippt middem Finger en schwerelose Werwekuli vun de SPD Rheinland-Palz durch die Kapsel. „Dodebei hot’s doch im Missionsprofil klipp un klar g’hääße: Känn Alkohol uff’m Mond! Un unnerwegs erscht recht nit.“

„Als hett des de Buzz Aldrin bei Apollo 11 indressiert“, saacht die Dannde Liesel.

„E G’ständnis!“, blärrt de Fred un ruckelt am Sitzgurt. „Die Fraa hot Konnjagg debei!“

„De Aldrin hot Alkohol uff’m Mond ...?“, froocht mei Mitbewohnerin.

„Ja“, saach ich. „Heilichi Kommunion vorm erschte Mondspaziergang.“

„Heilichi Kommunion! Do lachen jo die Hinkel!“, saacht die Dannde Liesel. Sie steckt sich e Schlaichel in de Mund.

...

Suggelt die Dannde Liesel tatsächlich Konnjagg? Was macht en Werwekuli uff änre Mondmission? Schafft’s die Crew hie un widder hääm? Un vor allem: Was will em Buzz Aldrin sein Rechtsaawalt vun uns? Fortsetzung folscht. Wann alles gut geht. Over and out.

Zur Kolumne der Vorwoche geht’s hier: Besser rechtzeidich am Gate sei (määnt mei Mitbewohnerin).

Der Autor

Michael Konrad ist bei der RHEINPFALZ am SONNTAG der Mann für die Pfalz und alles Pfälzische. Mit seiner wöchentlichen Dialektkolumne „Ich mään jo blooß“ und der Mitmachserie „Saach blooß“ über Pfälzer Begriffe und Redensarten schafft er Raum für die Sprache der Pfälzerinnen und Pfälzer. Die Leser können ihn damit immer wieder auch „live“ erleben – überall in der Pfalz. Seine Bücher rund um den Pfälzer Dialekt gibt’s unter anderem in Pfalzläden, im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.

