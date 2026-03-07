Eine Bar in Tokio zeigt Klischees über Frauen den Mittelfinger. Im „Muscle Girls“ tummeln sich alle, die mit Rollenbildern brechen wollen oder von Tabubrüchen begeistert sind.

„Da geht doch noch mehr!“, ruft die muskulöse Frau am Mikrofon dem müden Mann im verschwitzten T-Shirt rüber. Er sitzt in der Brustpresse, einem Gerät, das eigentlich nur in Fitnesscentern zu finden ist, auf einer Bühne. Die anderen Gäste prosten ihm zu, jubeln, lachen. „Na, komm!“, neckt die Frau. Und als der Mann einfach nicht mehr kann, muntert sie – deren Arme viel kräftiger sind – ihn auf. „Für einen Anfänger gar nicht so schlecht!“ Er lächelt, trottet zurück zu seinem Platz an der Theke. Unter lautem Applaus.

In der Bar „Muscle Girls“ in Ikebukuro, einem Ausgehviertel an der Nordwestseite des Tokioter Stadtzentrum, geht es jede Stunde so: Sehr kräftige Frauen schwingen mit ihren muskelbepackten Armen das Zepter. Die Gäste – Männer wie Frauen – zahlen dafür, sich von ihrer Kraft beeindrucken zu lassen. Kurz nachdem der Mann das Brustpressduell verloren hat, übt sich eine Gruppe Gäste in Hocksprüngen. Dann lässt sich ein Typ auf der Bühne in den Hintern treten. Und am Ende flexen wieder die Frauen ihre Muskeln.

Eine seltsame Bar? In Japan hat „Muscle Girls“ jedenfalls Seltenheitswert – und gesellschaftspolitische Bedeutung. „Dies ist ein Land, in dem Frauen in strenge Rollen gepresst werden“, sagt Yoshinori Baba, der die Bar in der Pandemie gründete. „Ich wollte etwas ganz Neues machen.“ Der im Gastrogeschäft erfahrene Mann mit Brille und kurzen Haaren kam schnell auf diesen Tabubruch: Eine Bar, in der das Personal weiblich ist, aber nicht unterwürfig-aufreizend, sondern kräftig-dominant, auch mal aggressiv.

Bodyshaming ist in Japan alltäglich

Der Gründer hat einen Punkt: Denn in Sachen Geschlechtergleichstellung schneidet Japan auch im internationalen Vergleich immer wieder schwach ab. Im Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums, der Diskriminierung in den vier Bereichen Bildung, Gesundheit, Politik und Wirtschaft misst, landete Japan zuletzt auf Platz 118 von 148 Ländern. Vor allem in Politik und Wirtschaft werden Frauen systematisch benachteiligt, weniger gefördert als Männer, häufig in Assistentinnenjobs gedrängt. Und dies liegt maßgeblich an den Geschlechterrollen, die trotz einer Lockerung über die vergangenen Jahre weiterhin eher starr sind. In Magazinen für junge Menschen werden schon mal Idealmaße für Mädchen- und Frauenkörper abgedruckt. Frauen im Showbusiness treten immer wieder als niedlich und freundlich auf, äußern ihre Meinung kaum, lächeln dafür umso mehr. Und: Sie sind fast immer dünn. Bodyshaming ist im ostasiatischen Land, in dem viel Wert auf Normen gelegt wird, weiterhin alltäglich.

„Ich arbeite hier seit 2021“, sagt Hitomi Harigae, eine Frau, deren Arme viel kräftiger sind als die ihres Arbeitgebers Yoshinori Baba, kurz vor Beginn einer der täglichen Shows. „Früher hab’ ich Volleyball gespielt, dann machte ich Marathon. Und ich baute immer recht schnell Muskelmasse auf.“ Jahrelang habe sie fast gehungert, um schlanker zu sein. „Irgendwann nahm mich jemand zu einem Bodybuildingturnier mit, bei dem auch Frauen antraten. Der Anblick war unglaublich. All die starken Frauen wurden bejubelt!“

Die Shows mit den Frauen sind fast immer ausverkauft

Aus ihrem Besuch bei einem subkulturellen Event nahm Hitomi Harigae für sich mit: Sie müsse nicht so sein, wie vermeintliche Ideale es vorgeben. „Ich begann selbst mit Krafttraining. Und da wurde ich dann angesprochen, ob ich nicht in dieser neuen Bar arbeiten wollte.“ Im „Muscle Girls“ ist die 38-Jährige nun die Barmanagerin. „Ich liebe es, wie die anderen Frauen und die Gäste hier alle so positiv eingestellt sind, einfach weil wir so sind, wie wir nun mal sind!“

Die Frauen pressen sogar den Orangensaft ganz frisch – mit bloßen Händen. Foto: Deby Sucha

Um 17.30 Uhr nachmittags beginnt die erste von vier gut einstündigen Shows am Tag, für die die Gäste 6.000 Yen (rund 33 Euro) Eintritt gezahlt haben – und die fast immer ausverkauft sind. Bedient werden die Gäste von kräftigen Frauen wie Hitomi Harigae, von denen einige unter hoher Lautstärke zu Songs wie „Can’t Touch This“ und „Umbrella“ auf der Bar athletisch oder lasziv auf dem Tresen tanzen, andere den Gästen an der Bar frische Früchte in den Mund auspressen oder Backpfeifen verteilen.

Werden die Frauen hier sexualisiert, wie es in japanischen Bars, in denen Frauen am Tresen arbeiten, oft üblich ist? „Finde ich eigentlich nicht“, sagt Mara, eine junge Frau aus den Philippinen, die mit ihrem Freund Carl hier ist. „Man sieht sie natürlich an, weil sie im Mittelpunkt stehen. Aber sie sind ja auch nicht halb nackt, sondern treten in Sportkleidung auf.“ Mara sagt das, kurz nachdem sie umgerechnet sechs Euro dafür gezahlt hat, dass die Muskelfrauen ihrem Carl nacheinander in den Hintern treten.

„Kräftige Frauen werden nur anerkannt, wenn sie Herausragendes leisten

Die Bar „Muscle Girls“ ist eine Mischung aus Blödelei und Tabubruch – und kommt damit gut an. Zahlreiche japanische Medien haben berichtet. „Als wir anfingen, waren wir im selben Gebäude ein paar Stockwerke höher, in einem Raum mit nur zehn Plätzen“, sagt Yoshinori Baba, in einer dunklen Ecke, mit Blick auf die Show. „Aber das Ganze wurde so beliebt, dass wir schnell größer wurden.“ Die jetzige Bar im Souterrain fasst 40 Gäste, die rund um die Theke sitzen, wo bis zu 25 muskulöse Frauen arbeiten können.

Eine von ihnen ist Yuuka Moriya. Kurz nach der Show, in der sie eben im Armdrücken gewann, dann einen übergewichtigen Gast hochstemmte, ist sie etwas aus der Puste. „Ich war früher Schwimmerin, träumte von Olympia.“ Was sie schmerzte: „Als Schwimmerin war ich natürlich sehr kräftig. Aber die kräftigen Körper von Frauen werden irgendwie nur dann anerkannt, wenn damit Herausragendes geleistet wird, wie zum Beispiel ein Medaillengewinn. Mir sagte man nur: ,Du hast aber dicke Beine.’“

Der Job bei „Muscle Girls“ gefalle Yuuka Moriya auch deshalb: „Hier werden wir dafür gefeiert, wie wir sind“, sagt die 30-Jährige, grinst, spannt den Bizeps an: „Oder auch gefürchtet!“

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.