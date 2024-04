Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kaum ein Verkehrsmittel ist so sicher wie das Flugzeug. Trotzdem lernen die Mitarbeiter der Airlines, was bei einer Notwasserung zu tun ist. Eine Reportage aus dem Hallenbad.

Da sitzen sie, eng aneinander gepfercht, Knie an Knie im Rettungsfloß. Die Schwimmwesten drücken gegen die Oberkörper, Chlorgeruch in der Luft. 21 Männer und Frauen. Was jetzt? „Da sind