Am Montag gibt die britische Konservative Partei bekannt, wen die Mitglieder an die Parteispitze gewählt haben: Entweder Außenministerin Liz Truss oder Ex-Finanzminister Rishi Sunak tritt auch die Nachfolge von Premierminister Boris Johnson an. Ebenfalls am Montag um 15 Uhr ist in Fürstenfeldbruck eine Gedenkveranstaltung für die israelischen Opfer des Terroranschlags bei den Olympischen Spielen 1972. Am Dienstag spricht Israels Staatspräsident Izhak Herzog im Bundestag. Der Landkreistag befasst sich auf seiner Jahrestagung am Mittwoch mit der Frage gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land. In Cupertino (Kalifornien) stellt Apple am Mittwoch seine Neuheiten vor. Erwartet wird die neue Generation der Computer-Uhr Apple Watch. Am Donnerstag berät die Europäische Zentralbank über die Zinsen. Am Freitag beginnt in Hannover der Bundesparteitag der CDU. In Brüssel beraten am Freitag die Energieminister der EU über die stark steigenden Preise.