Nicht nur neuseeländische, auch deutsche Äpfel können bei der Klimabilanz schlecht abschneiden.

Die Rußschwaden des Frachters, mit dem die Äpfel um den halben Globus geschippert werden, verhageln komplett die Energiebilanz der Früchte. Neben Transport und Produktion muss aber auch eine energieintensive Lagerung der Früchte eingerechnet werden. Für Äpfel aus Deutschland errechnet der Agrarwissenschaftler Michael Blanke einen Energieaufwand von 4,4 Megajoule (MJ) pro Kilogramm – bei sechs Monaten im Kühllager. Die neuseeländische Variante veranschlagt er mit 6,3 MJ. Der heimische Apfel ist im Vorteil. Aber nur während der Erntezeit im Herbst und bis in den April. Mit jeder weiteren Woche in der Kühlung wird der Abstand zum Neuseeland-Apfel kleiner. Wer also im Juni in einen regionalen Apfel beißt, muss sich darüber klar sein: Seine Klimabilanz kann genauso schlecht oder sogar schlechter sein als die der Übersee-Ware. Wenn Sie keinen Apfelbaum haben, greifen Sie zu regionaler und saisonaler Ware. Und versuchen Sie, Einkäufe mit dem Rad oder zu Fuß zu erledigen.