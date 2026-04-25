Auf Mallorca ist im Sommer eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Viele reservieren sich für diesen Tag schon jetzt Boote.

Reiseveranstalter haben dieses Jahr ein gutes Verkaufsargument für den Sommer. Am 12. August findet über Teilen Europas eine totale Sonnenfinsternis statt. Über Deutschland gibt es nur eine partielle Finsternis zu sehen, die letzte totale Sonnenfinsternis sah man hierzulande fast auf den Tag genau vor 27 Jahren: am 11. August 1999. Die nächste Sonnenfinsternis gibt es über der Bundesrepublik erst am 3. September 2081 zu sehen. Das kann man sich noch nicht einmal im Kalender eintragen. Deswegen lohnt es sich aus Sicht der Reiseveranstalter, dieses Jahr noch mehr zu verreisen. Und die Ziele, um die Sonnenfinsternis zu sehen, könnten unterschiedlicher nicht sein. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Man kann sie in Grönland und Island (im August mild, aber erhöhtes Wolkenrisiko), aber auch in Teilen Spaniens (knackig heiß, niedriges Wolkenrisiko) beobachten.

Auf dem Wasser die Sonne verschwinden sehen

Ein Hotspot der totalen Sonnenfinsternis sind die Balearen. Auf Mallorca ist für diesen Tag schon die Hälfte der Mietboote verliehen. Viele wollen sich die Sonnenfinsternis vom Meer aus ansehen. Sie findet kurz vor Sonnenuntergang statt, was das Naturschauspiel noch spannender macht. Jeden Tag erreichten ihn und seine Kollegen neue Anfragen nach Booten, sagte Pedro Gil kürzlich der mallorquinischen Tageszeitung Ultima Hora. Er ist Verbandspräsident der Bootsanbieter auf den Balearen. Die meisten Kunden stammten aus der Schweiz, den Niederlanden und Deutschland. Pedro Gil weist sie stets auf Risiken hin – besonders für den Tag der Sonnenfinsternis.

Diese fällt mitten in die Urlaubssaison, wenn es auf Mallorca heiß und voll ist. Im vergangenen Jahr kamen fast 16 Millionen Urlauber auf die Balearen, im Rekordjahr 2024 waren es sogar fast 19 Millionen. Dabei wohnen auf Mallorca, Ibiza, Formentera und Menorca nur 1,2 Millionen Menschen. Die kommen wie alle anderen Spanier, Grönländer, Isländer in den Genuss der totalen Sonnenfinsternis. Sie findet auch über dem Nordpolarmeer und dem nördlichen Atlantik statt. In Spanien ist es nach mehr als 120 Jahren wieder eine totale Finsternis – zuletzt 1905.

Hotelzimmer sind schwer zu bekommen

Vom Westen und Südwesten Mallorcas aus ist sie besser zu sehen als vom Osten aus. Besonders gut etwa von Andratx, Sant Elm und der unbewohnten Insel Sa Dragonera aus. Die liegt wie ein überdimensional großes Frachtschiff vor Mallorca. In dieser Zone könnte es also besonders voll werden – am Strand und auf dem Wasser. Pedro Gil empfiehlt Kunden, große Bootansammlungen zu meiden. Für fast jede Art von motorisiertem Boot benötigt man in Spanien einen Führerschein, ausgenommen sind Boote mit einer Länge von bis zu fünf Metern. Und nicht jeder Führerschein berechtigt zu fahren, wenn es dunkel ist. Denn erst um 20.31 Uhr soll die Sonne für rund anderthalb Minuten vom Mond komplett verdeckt sein. Um 20.32 Uhr beginnt die Phase der partiellen Sonnenfinsternis, die offiziell um 20.49 Uhr endet. Dann sollte die Sonne auch schon im Meer versunken sein. „Die Kunden können sich die Sonnenfinsternis in Ruhe anschauen“, sagt Pedro Gil. Sie sollten aber daran denken, dass es danach schnell finster werde.

Der Verband der Bootsvermieter hat übrigens für seine Mitglieder entschieden, dass die Preise für ein Mietboot für den 12. August die gleichen sein werden wie am jedem anderen Tag. Das ist fair und nicht überall so. Rund um die Stadt Burgos in der Provinz Kastilien etwa kostet ein Einzelzimmer 300 Euro pro Nacht. Wenn man überhaupt noch ein Zimmer bekommt. Auf Mallorca könnte das ähnlich aussehen. Als Lösung bietet sich an, die Nacht nach der Sonnenfinsternis am Strand von Sant Elm zu schlafen. Alleine wird man dann bestimmt nicht sein – und warm genug wird es auch noch sein.

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