Preisfrooch: Wieviel Leit missen uff enre, saache mer, fünf Kilometer lange Großbaustell an enre zentrale Pälzer Bundesstrooß eichentlich schaffe, damit mer offiziell saache kann: „Do werd g’schafft“? Sinn des 100 Leit? Odder sinn’s 50? Odder sinn’s drei?

Antwort uff die Preisfrooch: Nooch Eischätzung vum Landesbetrieb Immobilität (kurz: Limob) werd an enre Baustell immer g’schafft, solang do Baustelleschilder hängen – ganz egal, ob irchendwu en Bauarweiter zu sehe isch. Im Prinzip langt än äänzelne Mann (odder ä studentischi Aushilf), wu uffbasst, dass die dauergeparkte Laschtwache, Bagger un Planierraupe nit am Bodde feschtroschten. Dass mer als Autofahrer uff dere Baustelle so gut wie nie en Bauarweiter schaffe sieht, wammer ääspurich mit Tempo 32 bis 38 dort entlangzuckelt, isch also gar kä optischi Daischung un ach kä verzerrti Wahrnehmung, sondern g’heert zum Konzept: Wann de Limob saacht, es werd dort g’schafft, dann werd dort g’schafft. Iwwrichens bis 2027, wie’s hääßt. Gucke mer emol. Odder gucke mer besser emol nit. Mer ärchert sich jo blooß die Schwindsucht an de dicke Hals, wammer an dere Baustell die Leit zehle will, wu sich beweechen. Un ja, ich wääß, dort schafft de billigschte Bieter.

Des mit de Schwindsucht un em dicke Hals hot mein Kumbel Fred un mich uff die Idee gebroocht middem Kraut-Funding, also middem Geld-Eisammle bei de Leit. De Fred hot nämlich im Baumarkt deletzscht e Spanischi Wand gekaaft, fünfdäälich, zwää Meter hoch, zwää Meter fuffzich bräät, Koschtepunkt 28 Euro. Es isch de perfekte Sichtschutz (er will, dass sei Quietsche-Entelscher im Vochelbad nackich schwimme kinnen). Jedenfalls hämmer ausgerechent, de Fred un ich, wammer 2000 Spanische Wänd kaafen (mit Mengerabatt fer 25 Euro pro Stick), dann kimmer fer grad emol 50.000 Euro e fünf Kilometer langi Limob-Baustell optisch so abschotte, dass sich känn Mensch mä driwwer uffreeche muss, dass mer dort känner schaffe sieht.

Un wammer dann noch Bilder vun Baustelle-Arweiter in Aktion uff die Wand babben, isch die Sach perfekt. Mir hänn jetzt blooß noch ää klännes Problem: Wu mache mer die Fotos? Ich mään jo blooß.

Knapp 50 Kolumnen unseres Autors sind im Buch »Ich mään jo blooß: De Ding« zu finden. Repro: RaS

