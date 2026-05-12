Ganz Südamerika kämpft im frühen 19. Jahrhundert für die Befreiung von der europäischen Kolonialherrschaft. Manuela Sáenz wird dabei lange fast vergessen.

Tief in der Nacht des 25. Septembers 1828 bellen Hunde vor dem San Carlos Palast in Bogotá, Quartier des Revolutionsführers Simón Bolivar, und wecken so dessen Gefährtin Manuela Sáenz im Schlafzimmer des ersten Stocks. Sie kränkelt, ebenso wie ihr Geliebter, vielleicht auch ein Grund, warum er zuvor Warnungen vor einem Attentat in den Wind geschlagen hat und nicht einmal eine Handvoll Wachen im Palast sind.

Dann fallen Schüsse, es folgen Schreie, rasch zerrt die zierliche Frau ihren Geliebten aus dem Bett. Der will sich in Nachthemd mit bereit liegender Pistole und Degen den Eindringlingen entgegenstellen, doch sie hat eine bessere Idee: „Zieh dich an, schnell! Das Fenster!“ Er zögert zunächst, doch dann springt er, gerade noch rechtzeitig, bevor die Tür aufgebrochen wird.

Den eindringenden Offizieren erzählt Manuela, Bolivar nehme an einer Beratung im anderen Flügel des Gebäudes teil. Sie soll ihnen den Weg weisen. Doch dann durchschauen die Attentäter die List und schlagen zornig mit den flachen Seiten der Säbel auf Manuela ein und verletzten sie schwer. Da ist Bolivar bereits entkommen, verbirgt sich unter einer Brücke, bevor ihm ergebene Soldaten den Putschversuch niederschlagen. Dankbar für seine Rettung, verleiht Bolivar seiner Geliebten den Ehrentitel „Befreierin des Befreiers“.

Manuela Sáenz wird im Dezember 1797 in Quito im heutigen Ecuador geboren. Ihre Mutter Joaquina Aizpuru ist die Geliebte des einflussreichen spanischen Kaufmanns und Beamten Simón Sáenz de Vergara. Ihre Vorfahren mütterlicherseits haben baskische, jüdische und einheimische Wurzeln. Nach dem frühen Tod der Mutter bringt der Vater Manuela in einem Kloster unter, dank einer großzügigen Spende. Zunächst gilt sie als Findelkind, erst später erkennt ihr Vater sie offiziell als Tochter an.

Bei den Nonnen lernt sie

Bei den Nonnen lernt sie lesen, schreiben und erhält eine umfassende praktische Ausbildung, später lernt sie auch Französisch, die Sprache des Landes, in dem 1789 das gesellschaftliche Gefüge radikal umstürzt. Es ist das Zeitalter der Revolutionen: 1776 erklären die britischen Kolonien in Nordamerika ihre Unabhängigkeit, dann rebellieren erfolgreich Sklaven auf Haiti.

In Südamerika wird der Widerstand gegen die Kolonialmacht außer von Sklaven auch von entrechteten Einheimischen getragen, die 1780 unter dem Inkaführer Tupac Amaru II. einen Aufstand in Peru wagen. Gleichzeitig verbreiten sich unter Teilen der spanischstämmigen Oberschicht die aufklärerischen Ideen von Freiheit und Gleichheit.

Durch die Invasion Napoleons in Spanien 1808 bietet sich in der Neuen Welt die Gelegenheit zur Revolte. Angeführt wird die Unabhängigkeitsbewegung unter anderem von Simón Bolivar aus Caracas, dem Erben einer extrem reichen Familie und sklavenhaltender Großgrundbesitzer.

Manuela lebt inzwischen ihre eigene Rebellion, indem sie mit einem jungen Offizier aus dem Kloster durchbrennt. Das gefällt dem Vater nicht, der sie 1817 mit dem doppelt so alten, aber reichen englischen Kaufmann James Thorne verheiratet. Der zieht 1819 mit ihr nach Lima.

Mit einem alten Mann verheiratet

Zwar findet sie Thorne unattraktiv, doch lässt der ihr in der arrangierten Ehe alle Freiheiten. Während er lange Geschäftsreisen unternimmt, verwaltet sie eigenständig sein Gut und Vermögen. Zu ihrem Haushalt gehören auch Sklaven, doch Manuela, von den Ideen des Aufklärers Rousseaus angesteckt, behandelt sie freundlich, bevor sie später befreit werden.

In Lima gelingt es Manuela, sich im Geheimen der Unabhängigkeitsbewegung anzuschließen. Auf rauschenden Festen tastet sie sich bei den Offizieren eines spanischen Elite-Regiments vor, um sie zu einem Seitenwechsel zu motivieren. Der Führer der Unabhängigkeitsbewegung in Peru, José San Martin, zeichnet sie nach seinem Sieg für ihren Einsatz mit einer seidenen, weißroten Schärpe seines Ordens „Ritter der Sonne“ aus.

1822 begleitet Manuela ihren Vater nach Quito, wo im Juni Simón Bolivar triumphal empfangen wird. Grund ist der Sieg des jungen Generals Sucre an den Hängen des Doppelvulkans von Pichincha. Den Ruhm für den Sieg über die Spanier heimst dennoch der Oberbefehlshaber Bolivar ein.

Der Legende nach wirft Manuela Sáenz einen Lorbeerkranz genau auf Bolivars Pferd, der auf dem Ball der Siegesfeier am gleichen Abend nicht mehr von ihrer Seite weicht. Bolivar beeindruckt sie durch seine Vision eines unabhängigen und vereinten Lateinamerikas. Sie wird nicht nur seine Geliebte, sondern als „Archivarin“ auch eine Art Geheimdienstchefin, die später eine Meuterei in Lima verhindern wird.

Der Mann, den sie liebt, ist ein Verführer

Der Mann, den sie liebt, ist ein bekannter Verführer, doch das ist, wie sich herausstellen wird, nicht einmal die problematischste Seite, die er hat. Schließlich leben sie offen als Paar, obwohl sich Thorne nie von Manuela scheiden lässt und sie in seinen Briefen beschwört, zu ihm zurückzukehren. Die Legende dichtet Sáenz, die nun oft in Männeruniformen unterwegs ist, den Kampfeinsatz an. Tatsächlich nimmt sie an Feldzügen und Schlachten teil, allerdings kümmert sie sich um den Nachschub, die Quartiere und die Feldlager für die Versorgung der Verletzen.

Das meistert sie unter schwierigen Bedingungen so gut, dass Bolivar sie mit der Fürsprache Sucres – aber unter scharfem Protest anderer Offiziere – zum Oberst ernennt. Manuela ist exzentrisch, so soll sie ihre Hunde nach Bolivars Gegnern benannt haben. Auch ihre große Herzlichkeit Freundinnen und Freunden gegenüber entspricht nicht der damaligen Norm. Ob sie aber tatsächlich bisexuell war, wie einige behaupten, oder ihr Umgang mit anderen Frauen nur so interpretiert wird, bleibt unklar.

Schließlich verrät Bolivar seine republikanischen Ideale mehr und mehr, will Diktator von Großkolumbien werden. Aber die einzelnen Gebiete, aus denen schließlich die Staaten Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru und Bolivien hervorgehen, streben auseinander.

Darum geht es auch bei dem von Manuela verhinderten Attentat in Bogotá. Denn Bolivar gilt zwar als Befreier und nicht wie Napoleon als Eroberer. Dennoch hat der 1,60 Meter große Mann Ähnlichkeit mit dem französischen Usurpator, dessen Krönung zum italienischen König er in Europa selbst miterlebt.

Wer für Bolivar kämpft, bleibt kein Sklave

Beide sind charismatische, zähe Feldherrn, lange Märsche und die Überquerungen der Anden tragen zu Bolivars Siegen bei. Dabei ist aber seine Kriegsführung nicht weniger brutal als die der Spanier. So lässt er in den ersten Jahren des Krieges viele 100 Gefangene ermorden. Auch die versprochene Abschaffung von Sklaverei und Leibeigenschaft kommt nur schleppend in Gang. Sie wird zwar proklamiert, aber Papier ist bekanntlich geduldig.

Nur wer für Bolivar kämpft, erhält sofort die Freiheit sowie Neugeborene, eine allgemeine Befreiung wird zunächst nur im Gebiet des späteren Boliviens umgesetzt. Die meisten Anführer der Unabhängigkeitsbewegung versuchen zudem, alte Besitz- und Machtverhältnisse in die neu entstehenden Staaten zu überführen, weshalb Ausbeutung und Armut weiter fortbestehen.

Sáenz Liebesbriefe an Bolivar zeigen, dass sie an das Gute in ihm glaubt, verständlich, weil sich seine Positionen oft verschieben und sich unterschiedlich interpretieren lassen. Am Ende zweifelt er aber selbst an seiner Eignung zum Staatschef und will ins Exil gehen, erkrankt aber und stirbt 1830.

Als Manuela Sáenz die Nachricht erhält, versucht sie, sich das Leben zu nehmen. Sie geht für einige Jahre nach Jamaika, bevor sie 1835 nach Ecuador zurückkehren möchte. Doch dort ist der neue Machthaber Rocafuerte nicht gut auf sie zu sprechen, er behauptet sogar: „Es sind Frauen, die den Geist der Anarchie am meisten schüren!“

Rocafuerte schiebt sie ab in die abgelegene Hafenstadt Paita, ganz im Norden Perus. Für ihren Vertrauten Juan José Flores, den zeitweiligen Präsident Ecuadors, sammelt sie aber weiterhin Informationen.

Besuch von Schriftstellern und Revoluzzern

Doch ein Sturz von einer von Termiten zerfressenen Treppenstufe hat einen Hüftbruch zur Folge, der sie fortan an Rollstuhl und Hängematte fesselt. So bleibt sie in Paita. Ihre wichtigste Bezugsperson wird Juana Rosa, die in ihrem Haushalt aufwuchs und ihr nun in allem hilft.

Aufgrund der Behinderung nimmt Manuela stark an Gewicht zu. Sie bleibt dennoch aktiv, verschickt von ihr besticke Taschentücher, verkauft Süßigkeiten und Tabak. Außerdem übersetzt sie Briefe von englischsprachigen Walfängern. Einer von ihnen ist Herman Melville, der Autor des weltbekannten Romans „Moby Dick“.

Und sie wird weiterhin verehrt: So besucht sie etwa der italienische Freiheitskämpfer Garibaldi, der in seinem langjährigen Exil in Südamerika mit anderen Italienern für die Freiheit Uruguays in den Krieg zieht.

1856 erkrankt Saénz an Diphtherie, stirbt und wird in einem Massengrab beerdigt. Es ist Erde aus diesem Grab, die 2010 in das Pantheon Venezuelas überführt wird. Ihre Wiederentdeckung hängt auch mit der populären und in viele Sprachen übersetzten Biografie von Victor von Hagen zusammen: „Die vier Jahreszeiten von Manuela. Die Liebesgeschichte von Manuela Sáenz und Simón Bolivar“ aus dem Jahr 1952.

Eine leidenschaftliche Frau

Ebenfalls einen lebendigen Einblick in ihr Leben bietet das Hörspiel „Manuela & Simón: Lieben und Leben für die Revolution“ von 2010. Dazu kommen 2008 neue Ergebnisse von Recherchen, die Pamela S. Murray in ihrer Biografie einarbeitet.

Alle betonen: Manuela Sáenz war eine leidenschaftliche Frau, die die ihr zugewiesene Rolle hinter sich ließ und selbstbewusst ihr Schicksal mit der Befreiungsbewegung ihrer Heimat verband. Kein Mann, nicht einmal Bolivar, bestimmte über sie. Genau deshalb ist sie heute für viele Frauen Lateinamerikas ein Vorbild.

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.