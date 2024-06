Warum wählen so viele Franzosen die Rechtsbewegung „Rassemblement National“? Im Städtchen Villers-Cotterêts stellt die Partei schon den Bürgermeister. Und er hat Erfolg, während Präsident Emmanuel Macron verhasst ist.

Sylvain und seine Freunde verdrücken sich ins Innere ihres Stammlokals, so heiß ist es. Selbst im Schatten unter der roten Markise der „Bar des PTT“ ist es ihnen zu warm. Die Hitzewelle hat auch das nordfranzösische Örtchen Villers-Cotterêts fest im Griff.

„Wir erleben heiße Zeiten in Frankreich“, witzeln die Freunde in Anspielung auf die anstehenden Neuwahlen. Für den Abend haben sie sich verabredet, um hier gemeinsam fernzusehen, aber einschalten werden sie nicht etwa das EM-Spiel Frankreich gegen Polen. „Mich interessiert die politische Fernsehdebatte“, sagt Sylvain. Er ist Ende 50, trägt eine schmale Brille und eine Kappe auf dem Kopf. Sein freundliches Lächeln macht ihn sofort sympathisch. Er erklärt, warum ihn der Fußball heute nicht so interessiert: „Ich will noch mal genau hören, was Bardella zur Rentenreform sagt.“

Vier große Fernsehdebatten finden vor den beiden Runden der Parlamentswahlen am 30. Juni und 7. Juli statt; an jeder nehmen der Chef des rechtsextremen Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, und Premierminister Gabriel Attal für das Regierungslager teil, während die Vertreter des frisch geschmiedeten linken Bündnisses „Neue Volksfront“ wechseln. Es geht um die Fragen, die die Menschen besonders umtreiben: Kaufkraft, Einwanderung, das Kranken- und das Schulsystem.

Marine Le Pen, Anführerin des RN, besucht gerne den Parteikollegen Franck Briffaut, der als Sohn eines französischen Soldaten in Speyer und Landau aufwuchs. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Und es geht um die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron, mit der vor gut einem Jahr das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre hinaufgesetzt wurde – trotz monatelanger Proteste und, zu Sylvains Missfallen, auch ohne Zustimmung des Parlaments.

Vielleicht war das der Moment, an dem es endgültig zum Bruch zwischen Macron und weiten Teilen der Bevölkerung kam. Viele haben ihm nicht verziehen, obwohl er die Maßnahme, das Rentensystem der gestiegenen Lebenserwartung anzupassen, im Wahlkampf 2022 angekündigt hatte. Auch Sylvain ist nicht einverstanden. Er kann als RN-Wähler par excellence angesehen werden: Er gehört zu den Enttäuschten, zu den Kritikern eines Staats, dem er nicht mehr vertraut.

Bei der Europawahl vor drei Wochen stürzte Macrons Partei ab, der RN triumphierte und holte wie erwartet klar den ersten Platz. Überraschend rief der Präsident am Wahlabend des 9. Juni Neuwahlen aus. Seitdem ist ein erbitterter Kampf um die Macht im Land entbrannt. Genauer gesagt: um eine absolute Mehrheit der 577 Sitze in der Nationalversammlung. Wer sie erreicht, stellt den nächsten Premierminister und die Regierung. Wird sie von allen Parteien und Bündnissen verfehlt, und darauf deuten Umfragen momentan hin, drohen zähe Verhandlungen, vielleicht auch eine Pattsituation.

Wie in den meisten Bezirken im Département Hauts-de-France, das nördlich von Paris beginnt und bis nach Calais am Ärmelkanal verläuft, hat auch im Wahlkreis von Villers-Cotterêts der rechtsextreme RN wieder gute Aussichten. Bei den Präsidentschaftswahlen 2017 stimmten 49,8 Prozent für die am Ende unterlegene Anführerin der Rechtspopulisten, Marine Le Pen, 2022 waren es 56 Prozent.

Dass für ein Museum der französischen Sprache 210 Millionen Euro Staatsgeld in Villers-Cotterêts investiert wurden, hat vor Ort die schlechten Umfragezahlen von Präsident Macrons Partei nicht verbessert. Foto: IMAGO/Bestimage

Dabei wirkt das gut 10.000 Einwohner zählende Städtchen keineswegs wie eine jener tristen Ortschaften auf dem Land, die in den vergangenen Jahren zu RN-Hochburgen wurden, weil die Bewohner sich abgehängt fühlen. Weil die Arbeitsplätze von einst nicht mehr vor Ort sind, sondern im Ausland als Folge globalisierter Lieferketten. Wo die Jugend gen Stadt flieht, weil sie in der tiefen Provinz keine Zukunft sieht. Villers-Cotterêts ist dagegen schmuck: Herausgeputzte Häuschen, viele aus Backstein, reihen sich aneinander. Es gibt Cafés, kleine Läden, einen Metzger, einen Bäcker. Am Rande des zentralen Platzes erinnert eine Statue an den berühmtesten Sohn der Stadt, den Schriftsteller Alexandre Dumas, der hier 1802 geboren wurde und weltbekannte Romane wie „Die drei Musketiere“ „Der Graf von Monte Christo“ schrieb.

Seit