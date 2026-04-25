Die Frage, ob’s Gas oder Elektrizität sein soll, ist nicht neu: Den Konflikt gab es auch schon Ende des 19. Jahrhunderts.

Es kommen manche Fragen eben immer wieder, alte Sache. Beispielsweise die, ob’s denn Gas oder Strom sein darf. Die „Pfälzische Presse“ in Kaiserslautern hat die Frage im September 1894 für sich allerdings beantwortet. Die Beleuchtung am Kaiserslauterer Hauptbahnhof ist gerade elektrifiziert worden, „auf dem Bahnhofsvorplatz spenden zwei große Bogenlampen ein so ausgiebiges Licht, dass man noch in ziemlich großer Entfernung lesen kann“, schreibt das Blatt. Dagegen nehmen sich dann „die Gaslaternen in der Kaiser- und Eisenbahnstraße wie Talglichter aus“.

Kaiserslautern ist die vierte pfälzische Kommune, die sich elektrifiziert, die erste größere, auf Beschluss einer Bürgerversammlung. Planer für die Westpfälzer ist Oskar von Miller – und der bayerische Ingenieur hat wenige Jahre zuvor für eine flächendeckende Stromversorgung überhaupt erst die Voraussetzungen geschaffen: Übertragung von Hochspannungs-Wechselstrom von Lauffen am Neckar nach Frankfurt, 175 Kilometer.

Die Kommunen machen in Gas

Der technische Fortschritt stürzt die Kommunen dann in einen Zielkonflikt: Gaswerke haben viele pfälzische Städte ab etwa 1860, Kaiserslautern ist 1858 Vorreiter. Die Werke laufen oft unter kommunaler Beteiligung – und da fürchtet man mancherorts, sich mit der neuen Technologie selbst Konkurrenz zu machen.

In Ludwigshafen beispielsweise verzögert jener Zielkonflikt wohl die Elektrifizierung: Die BASF macht zwar seit 1887 ihren eigenen Strom – die Stadt allerdings agiert zunächst zögerlich. Nicht zuletzt deswegen, weil Gaslicht für die Kunden, oft Industriearbeiter, billiger ist als Licht aus Strom. Die entscheidenden Impulse kommen dann eher von außen: Mit der Eingemeindung Mundenheims „erwirbt“ die Stadt ihr erstes Elektrizitätswerk. Und außerdem macht Mannheim Druck: Dort will man die gemeinsam betriebene Pferdebahn elektrifizieren. 1901 hat dann auch die Chemiestadt ein E-Werk.

Die Kolumne

Die „Pfälzische Geschichte“ erscheint alle 14 Tage in der RHEINPFALZ am SONNTAG. Rund 300 Folgen gibt es inzwischen. Die Texte versuchen, über die Geschichte der Region hinaus auch Schlaglichter auf größere Zusammenhänge zu werfen. Im Bewusstsein, dass die Gegenwart kaum zu verstehen ist, wenn man ihre Genese nicht kennt. Die vorige Folge der „Pfälzischen Geschichte“ finden Sie hier: „Biß zu einfallender Nacht“.