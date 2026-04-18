Preisrätsel Der Verstand und die Trompete: Wer hat’s geschrieben?
Von welcher Trägerin des Literaturnobelpreises stammt der Satz: „Wenn die Fahnen wehen, rutscht der Verstand in die Trompete“? Tipp: Sie wurde auch in der Pfalz ausgezeichnet.
a) Elfriede Jelinek
b) Herta Müller
c) Annie Ernaux
Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 22. April an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de.
Lösung der jüngsten Frage
d) Ein zentraler Gebirgszug im Pfälzerwald heißt Frankenweide. Die Gewinner: Udo Bourquin (Ginsheim-Gustavsburg), Alfons Klink (Edenkoben), Bianka Schreieck (Kirrweiler).