Die „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, heute mal literarisch.

Von welcher Trägerin des Literaturnobelpreises stammt der Satz: „Wenn die Fahnen wehen, rutscht der Verstand in die Trompete“? Tipp: Sie wurde auch in der Pfalz ausgezeichnet.

a) Elfriede Jelinek

b) Herta Müller

c) Annie Ernaux

Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 22. April an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de.

Lösung der jüngsten Frage

d) Ein zentraler Gebirgszug im Pfälzerwald heißt Frankenweide. Die Gewinner: Udo Bourquin (Ginsheim-Gustavsburg), Alfons Klink (Edenkoben), Bianka Schreieck (Kirrweiler).

