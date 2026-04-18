Preisrätsel Der Verstand und die Trompete: Wer hat’s geschrieben?

Welche Autorin suchen wir?
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Die „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, heute mal literarisch.

Von welcher Trägerin des Literaturnobelpreises stammt der Satz: „Wenn die Fahnen wehen, rutscht der Verstand in die Trompete“? Tipp: Sie wurde auch in der Pfalz ausgezeichnet.

a) Elfriede Jelinek

b) Herta Müller

c) Annie Ernaux

Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 22. April an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de.

Lösung der jüngsten Frage

d) Ein zentraler Gebirgszug im Pfälzerwald heißt Frankenweide. Die Gewinner: Udo Bourquin (Ginsheim-Gustavsburg), Alfons Klink (Edenkoben), Bianka Schreieck (Kirrweiler).

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