Der FK Pirmasens schnuppert gegen Schott Mainz am nächsten Triumph im Verbandspokal. Doch in der Nachspielzeit zerplatzt der Titeltraum auf brutalste Weise.

Die Polizistin setzt sich auf die Wiesentribüne hinter der Reservebank des FK Pirmasens, streckt die Beine aus, schaut in die Sonne, lehnt sich zurück. Bei brütender Hitze an diesem Pfingstsamstag verbringen die Einsatzkräfte einen ruhigen Mittag. „Hier geht wenigstens ein bisschen Luft“, sagt sie. Ihr Kollege beobachtet einen Pirmasenser Eckball, es ist kurz vor Ende der regulären Spielzeit. „Jetzt das entscheidende Tor, Verlängerung muss nicht sein“, sagt er – und sollte Recht behalten.

Wenig später liegt Benjamin Reitz bäuchlings auf dem Rasen der kleinen „Arena“ in Weingarten und vergräbt sein Gesicht in seinen Handschuhen. Der Torwart des FKP realisiert in dieser zweiten Minute der Nachspielzeit: Das war’s. Keine Titelverteidigung im Pokalwettbewerb des Südwestdeutschen Fußballverbands, keine Teilnahme am DFB-Pokal. Augenblicke zuvor setzt sich Abdellatif El Mahaoui gegen die FKP-Verteidiger Eliakim Kukanda und Mike Andreas durch und köpft den Ball im Strafraum quer, Etienne Portmann schießt ihn über die Linie ins Tor. 2:1 für Schott Mainz. Teamkollegen, Trainer, Betreuer, alle stürmen auf den Platz, liegen sich in den Armen und jubeln vor den Fans des FKP.

Die Pokal-Saison endet, wie sie begann

„Da bist du als Trainer machtlos“, sagt der Pirmasenser Coach Daniel Paulus später, „das ist ein extrem blödes Gefühl.“ Minutenlang sitzt er nach dem Schlusspfiff auf der Reservebank und schaut auf den Rasen. Sein Blick ist leer. Dann rappelt er sich auf, geht zu seinen Spielern. „Ich bin extrem stolz auf meine Mannschaft, wir haben wieder eine tolle Pokalsaison gespielt“, sagt er. Die begann gewissermaßen, wie sie nun endet – mit einem Gegentor in letzter Sekunde. In der ersten DFB-Pokal-Runde schnupperte Pirmasens gegen den Hamburger SV lange an der Sensation, erst in der Verlängerung erzielte der Bundesligaklub das 2:1.

Zwei Stunden vor dem Anpfiff pilgern die Anhänger beider Klubs durch die Gassen des kleinen Orts in der Vorderpfalz – durch Wohngebiete, vorbei an der Kirche. Das Duell zwischen Mainz und dem FKP ist auf bestem Wege, zu einem Klassiker des Südwestpokals zu werden – im vergangenen Jahr siegte „die Klub“ an gleicher Stelle im Endspiel, nun nimmt Mainz Revanche. Hier trifft pure Tradition auf Ambition, regionale Wucht auf Moderne. Nicht wenige FKP-Fans bezeichnen den Gegner als „Werksklub“ – und unter den 1512 Zuschauern in Weingarten sind die Südwestpfälzer an diesem Tag deutlich in der Überzahl. Unter den Besuchern in der Schott-Fraktion soll auch der Nationalspieler Nadiem Amiri sein, wie in der „Arena“ erzählt wird. Der gebürtige Ludwigshafener wurde jüngst von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM in wenigen Wochen nominiert.

Unter den 1512 Zuschauern in Weingarten machen die Fans des FK Pirmasens gute Stimmung. Foto: Iversen

„Wenn ich in unsere Kurve geschaut habe und sehe, was da wieder los war“, sagt FKP-Kapitän Yannick Grieß, „und es dann mit Schott vergleiche, ist es einfach ein Riesenunterschied.“ Nach dem späten Schock klatscht er jeden Mitspieler ab – und doch sitzt der Frust tief. Ein FKP-Spieler pfeffert eine Trinkflasche wütend gegen die Werbebande, der ausgewechselte Manuel Grünnagel sieht nach dem entscheidenden Gegentor die Rote Karte. Das Ticket für den DFB-Pokal bedeutet auch Einnahmen im sechsstelligen Bereich. Geld, das dem FKP nun fehlt.

„Heute ist egal, Hauptsache wir steigen auf“

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Jeder hat alles auf dem Platz gelassen“, sagt Grieß. Sein Oberschenkel ist dick bandagiert. „Müssen wir schauen“, sagt er nur. Sollte er nun verletzt ausfallen, wäre das für den Endspurt der Saison ein weiterer Nackenschlag für das Team. Denn der FKP will noch aus der Ober- in die Regionalliga aufsteigen. Wahrscheinlich stehen ihm zwei Zusatzspiele bevor, um jene Spielklasse zu erreichen, aus der Schott Mainz nach einem Jahr wieder absteigen wird. „Heute ist egal, Hauptsache wir steigen auf“, ruft ein Fan zu den FKP-Spielern, nachdem sie bedröppelt ihre Medaille für den zweiten Platz in Empfang genommen haben. Den Pokal recken die Mainzer in den Nachmittagshimmel von Weingarten.

Beim Foul von Jan Just an Luca Eichhorn an der Strafraumgrenze haben viele Elfmeter vermutet, doch der Schiedsrichter gibt Freistoß. Foto: Iversen

Wie nah beide Teams sportlich zusammenliegen, zeigt sich auch in diesem Finale. FKP und Schott begegnen sich auf Augenhöhe, es ist ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen, teils recht ruppig, was in der 55. Minute seinen Höhepunkt findet: FKP-Akteur Luca Eichhorn treibt einmal mehr den Ball energisch nach vorn. Schott-Innenverteidiger Nils Gans fährt ihm von hinten rüde in die Beine, doch Schiedsrichter Markus Dunsbach zeigt nur die Gelbe Karte. „Eine krasse Fehlentscheidung. Luca wird ganz klar von hinten umgehauen. Der Schiri muss da Rot geben“, sagt FKP-Trainer Paulus – und nicht nur er ordnet diese Schlüsselszene so ein. „Auf jeden Fall war das eine Rote Karte. Bei Schott haben das auch alle gesagt“, erzählt FKP-Linksverteidiger Eliakim Kukanda, der vergangene Saison noch für die Mainzer gespielt hatte. „Wir waren gegen einen starken Gegner in weiten Teilen besser, wir hätten eben unsere Chancen nutzen müssen“, sagt er.

Entsetzen bei den Pirmasensern

Der FKP ist drauf und dran, in Führung zu gehen. Nur wenige Sekunden sind in der zweiten Hälfte gespielt, als Nico Wiltz aus kurzer Distanz über das Mainzer Tor schießt. Auch Mittelstürmer Dennis Krob bringt den Ball nicht im Tor unter. Und eigentlich erzielt der FKP schon kurz vor der Halbzeitpause das 2:1, doch das Schiedsrichtergespann sieht bei dem Treffer von Luka Dimitrijevic nach einer Rechtsecke von Wiltz wohl eine Abseitsstellung und gibt zum Entsetzen der Pirmasenser einen Freistoß für Mainz.

Auf der Wiese haben es sich zwei ältere Herren aus dem Finalort unter einem Baum bequem gemacht, an derselben Stelle wie im Vorjahr, erzählen sie. „Ole, super FKP“, hallt es von der Tribüne, wo so mancher seinen Sonnen-Sitzplatz mit einem Schatten-Stehplatz tauscht. „Bis zuletzt habe ich noch beim Ausschank geholfen“, sagt einer der beiden Rentner. An diesem Finaltag in der Provinz ist Wasser besonders gefragt, knapp 30 Grad Celsius zeigt das Thermometer.

Ein bitterer Nachmittag

Es dauert nicht lange, bis die beiden Senioren aus Weingarten nicht mehr alleine sind, auch viele FKP-Fans suchen Schutz vor der Sonne – und beobachten, wie ein Vereinsvertreter am Handy spricht. Er steht im Kontakt mit dem Stadion in Pirmasens, wo die A-Junioren gerade in der U19-DFB-Nachwuchsliga gegen den 1. FC Saarbrücken spielen. Nach 90 Minuten führen sie 4:1, beim Abpfiff steht es 4:4. Dieses Ergebnis bedeutet, dass die FKP-U19 wieder in die Regionalliga runter muss. Es ein bitterer Samstag für den FKP – wie bitter, das lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzen.

Nach dem Spiel klatscht Yannick Grieß seine Mitspieler ab. Der Pirmasenser Kapitän hofft, nicht allzu schwer verletzt zu sein. foto: svw

Zwar bringt Jan Just Mainz in der 21. Minute nach einer zu kurz abwehrten Ecke in Führung, Wiltz gleicht weniger später mit einem herrlichen Schuss zum 1:1 (30.) aus. „Solch enge Spiele werden durch Wechsel in der zweiten Halbzeit entschieden“, sagt der scheidende Trainer des TSV Schott, Samuel Horozovic. In der 79. Minute schickt er Etienne Portmann auf Feld, Schott wird nun stärker. Reitz rettet grandios gegen den allein auf ihn zugelaufenen Jacob Roden (85.). Der Rest ist bekannt.

„Heute sind wir traurig“, sagt FKP-Coach Paulus. „Am Dienstag geht es normal weiter.“ Noch lange sitzen die FKP-Spieler auf dem Rasen, in Gruppen oder alleine. Für die Fehleranalyse ist es noch zu früh, für Trost aber nicht. Torwart Benjamin Reitz geht an die Bande und nimmt seinen Sohn auf den Arm. Da kann er schon wieder lächeln. Zumindest ein wenig.

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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.