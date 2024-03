Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wir warten ein Leben lang: dass das Kind angezogen, die Pubertät vorbei, die Ampel endlich grün ist. Und aufs Christkind warten wir natürlich auch. Wie man aus gestohlener Zeit geschenkte Zeit machen kann. Von Britt Anders

Überall und bei jeder Gelegenheit muss man sich in Geduld üben: am Bahnhof, im Wartezimmer des Arztes, im Stau, an der Supermarktkasse, beim Ausharren bis zum Eintreffen des Postboten, des