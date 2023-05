Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Patrice Lumumba führt 1960 die Demokratische Republik Kongo auf friedliche Weise in die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Belgien. Trotzdem wird er ermordet.

Am 30. Juni 1960 ist es so weit: Nach 80 Jahren als belgische Kolonie ist der Kongo frei. In der Hauptstadt Kinshasa, die damals noch Léopoldville heißt, wird gefeiert. Und natürlich hält