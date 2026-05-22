Seit seiner Eröffnung im Jahr 2006 gilt er als einer der schönsten Wanderwege Deutschlands. Wir stellen die spektakulärsten Wegabschnitte vor.

Von Michael Juhran

Was für ein Panorama! Von den etwa 450 Meter hohen Tafelbergen Papststein und Gohrisch öffnen sich überwältigende Blicke auf den nahen Pfaffenstein mit der bizarren Felsnadel der Barbarine, auf die Festung Königstein, den Lilienstein und andere Sandsteinformationen, die aus bunt gefärbten Wäldern herausragen. Man kann sich kaum sattsehen. Familien machen es sich nach dem Aufstieg durch schmale, moosbewachsene Schluchten und Felsspalten auf den Gipfelplateaus gemütlich, picknicken und schmieden Pläne für die nächste Tour.

Auch Yvonne Brückner vom Tourismusverband Sächsische Schweiz ist passionierte Wanderin. Als Projektkoordinatorin hatte sie sich bei der Planung des Malerwegs vor 20 Jahren dafür engagiert, auch die linkselbischen Gebiete mit ihren typischen Tafelbergen und weiten Ebenen einzubeziehen. Ursprünglich zog sich die Route von Pirna-Liebethal bis in die Böhmische Schweiz nur entlang des rechten Elbufers. Mit den zusätzlichen drei Wanderetappen auf der linken Seite gelang es den Initiatoren 2006 einen 116 Kilometer langen Rundwanderweg ins Leben zu rufen, der gleich im Folgejahr zum „Schönsten Wanderweg Deutschlands“ gekürt wurde. Seither erfreut sich die Strecke durch das romantische Elbsandsteingebirge großer Beliebtheit.

Von hier stammen die Steine der Dresdner Frauenkirche

Die Maler des 18. und 19. Jahrhunderts, die wie Adrian Zingg, Carl August Richter, Canaletto, Caspar David Friedrich oder Carl Blechen die Landschaft durchstreift und in ihren Bildern festgehalten haben, waren die Wegbereiter des aufkeimenden Tourismus. „So wie es diese Maler in der Zeit der Industrialisierung in die Natur zog, sehnen sich die Menschen auch im Informationszeitalter nach Ursprünglichkeit“, sagt Yvonne Brückner. Einer ihrer Vorbilder ist der Maler Robert Sterl, dessen Haus in Naundorf gegenüber der Stadt Wehlen heute ein Museum ist.

Folgt man Museumsleiterin Juliane Gatomski durchs Haus, fallen die vielen Bilder auf, mit denen der Künstler das harte Leben der Arbeiter in den sächsischen Steinbrüchen festhielt. „Der Abbau von Sandstein in Wehlen, Rathen oder Postelwitz führte über Jahrhunderte zu wesentlichen Veränderungen im Landschaftsbild, verbreiterte die Uferflächen und ermöglichte den Straßen- und Bahnbau“, sagt Historikerin Andrea Bigge. Architekten nutzten ihn zum Bau des Dresdner Zwingers, der Frauenkirche oder des Schlosses Sanssouci. Setzt man mit der Fähre nach Wehlen über, führt ein Pfad durch einen der historischen Steinbrüche.

In Wehlen beginnt auch die zweite Etappe des Malerwegs. Zunächst geht es steil bergauf, aber auch wenn es dann und wann in den Waden zwickt, macht sich ein Gefühl der Entspannung breit. Die Blicke hinunter ins Elbtal sind ein Fest für die Augen, befinden auch drei Frauen, die eine Pause einlegen. Schnell kommt man ins Gespräch. Maria aus der Ukraine, Olga aus Russland und Anna aus Lettland waren bereits auf dem Jakobsweg unterwegs. Jetzt haben sie sich die ersten Etappen des Malerwegs vorgenommen.

Am Abend spürt man jeden Muskel

Bei einem Treffen am Steinernen Tisch bestätigt Nationalpark-Sprecher Hanspeter Mayr, dass er vielen Wanderern aus dem Ausland begegnet. Die gute Zusammenarbeit mit Tschechien trägt dabei besonders reiche Früchte. Ein engmaschiger Bus- und Schienenverkehr zwischen beiden Ländern erleichtert den Zugang zu den Wanderwegen, die um eine neue grenzüberschreitende Route oberhalb der Orte Schmilka und Hrensko ergänzt werden sollen. Auf tschechischer Seite führt der Wanderweg weiter zum berühmten Prebischtor, einer spektakulären Felsbrücke, die zu einem Lieblingsmotiv der Maler avancierte. Ein Highlight auf der zweiten Etappe ist zweifellos die Bastei, die Ausblicke auf das 200 Meter tiefer gelegene Elbtal auf der einen und auf steile Kletterfelsen sowie auf die Felsenburg Neurathen auf der anderen Seite offeriert. So wundert es nicht, dass Aussichtspunkte wie die 2023 eröffnete Basteiaussicht gut besucht sind.

Für den Abstieg zum Amselsee wählen einige Wanderfreunde mit den Schwedenlöchern eine Alternative zum Malerweg. Die enge Schlucht setzt den romantischen Charakter des Wegabschnittes mit Wandteppichen aus Moosen, Farnen und Flechten in Szene, wobei etwa 700 Stufen und zwei steile Stahlleitern zu bewältigen sind. Unten am Amselsee angelangt, lässt mit dem hoch über dem Wasser thronenden Kletterfelsen „Lokomotive“ ein weiteres spektakuläres Motiv die Fotoapparate klicken. Dann geht es wieder bergauf über Rathewalde bis zum Hockstein, von dem aus bereits das Tagesziel Hohnstein zu entdecken ist. Noch einmal durchquert man einen engen Felsabstieg, die Wolfsschlucht, die einst Carl Maria von Weber zu seiner berühmten „Freischütz“-Szene inspirierte, hinab ins Polenztal, bevor der Schindergraben zur Burg Hohnstein führt. Am Abend spürt man jeden Muskel.

Panoramaaussicht vor dem Abstieg

Grund genug, den nächsten Tag ruhiger anzugehen. Nicht ganz regelkonform lässt sich Etappe vier abkürzen. In der gemütlichen Kirnitzschtalbahn von Bad Schandau entlang der plätschernden Kirnitzsch erhält man einen Eindruck davon, wie einst Mühlen und Flößer das Tal dominierten. Der am Lichtenhainer Wasserfall gelegene Gasthof gehörte zu den ersten Partnern des Malerwegprojektes, berichtet Gastwirt Rainer König stolz. „Nicht alle Wirte waren von der Idee begeistert, Zimmer für nur eine Nacht bereitzustellen“, erinnert er sich.

Viele Wanderer stärken sich in seinem Gasthof, bevor sie den Weg zum zweitgrößten Felsentor des Elbsandsteingebirges antreten, dem „Kuhstall“, in dem Bauern im Dreißigjährigen Krieg ihre Rinder vor den Schweden versteckten. Von dort aus lohnt ein Abstecher zum Frienstein. Von der Idagrotte über die Hentzscheltürme und den Carolafelsen begeistert ein Höhenweg mit Panoramaaussichten, die erst mit dem Abstieg über die Heilige Stiege und den Heringsgrund Richtung Schmilka ihren Abschluss finden.

Dort, im ersten Biodorf Deutschlands, lädt die Schmilk’sche Mühle zur Einkehr ein und die Abendsonne belohnt Wanderer mit wärmenden Strahlen für die Mühen des Tages. Über der Elbe schweben kleine Nebelwolken vor dem Panorama der am Ufer hoch aufragenden Schrammsteine – einer Landschaft, die nicht nur für Maler leicht zum Sehnsuchtsort werden kann.

Sächsische Schweiz

Anreise

Mit dem Zug nach Dresden, www.bahn.de. Von dort mit der S-Bahn zum Beispiel nach Pirna, Rathen, Bad Schandau, weiter mit der U28 nach Krippen, Schmilka und Schöna. Die Hotels in diesen Orten geben für die freie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs die Gästekarte mobil aus,

www.saechsische-schweiz.de/gut-zu-wissen/gaestekarte.



Unterkunft

Das Bio- & Nationalparkhotel Helvetia in Bad Schandau-Schmilka ist ein kleines, ruhiges Boutique-Hotel, direkt an der Elbe, nahe Elberadweg und Malerweg gelegen. Ausgezeichnetes Essen, Saunanutzung, eingebettet in eine etwa zwei Hektar große Parkanlage, Doppelzimmer mit Frühstück ab 175 Euro,

www.schmilka.de/bio-hotel-helvetia.

Das Fünfsternehotel Elbresidenz in Bad Schandau liegt zwischen Markt und Elbe. Restaurant mit Terrasse und Blick auf die Elbe, großer Wellnessbereich, ausgezeichnetes Frühstücksbuffet, Bus und Kirnitzschtalbahn fußläufig zu erreichen. Doppelzimmer ab 200 Euro inklusive Nutzung der nahen Toskana-Therme,

www.elbresidenz-bad-schandau.net.



Aktivitäten

Infos zu Wanderwegen unter www.saechsische-schweiz.de/malerweg/ oder www.nationalpark-saechsische-schweiz.de.

Robert-Sterl-Haus in Naundorf, geöffnet 9.30 bis 17 Uhr,

www.robert-sterl-haus.de.

Track Malerweg: Der Audioguide liefert automatisch hochwertige Infos zu Natur, Kultur und Geschichte entlang des Malerwegs, https://trackapp.online/download/malerweg.



Allgemein

Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen, www.sachsen-tourismus.de. Tourismusverband Sächsische Schweiz, www.saechsische-schweiz.de.

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.