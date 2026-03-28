Ein Phantom-Käufer, große Versprechen, am Ende kein Geld: Der geplatzte Klinikdeal Annweiler schlug hohe Wellen – und zeigt, wie Kommunen in Not auf Investoren hereinfallen.

Wer verstehen will, wie Deutschlands Klinikmarkt funktioniert, muss nur einen Blick in die Pfälzer Provinz wagen, genauer: in die Südpfalz. Im Frühjahr 2023 ließen die Stadt Landau und der Landkreis Südliche Weinstraße eine Bombe platzen: Der Standort Annweiler ihres gemeinsamen Klinikums sei nicht mehr zu halten. Ein Vierteljahr später war das Krankenhaus Annweiler geschlossen. Doch es gab Hoffnung: Ein Investor sagte zu, die Immobilie zu übernehmen, um daraus einen Gesundheitscampus zu entwickeln. Im Sommer 2025 wurde der Verkauf offiziell verkündet – mit viel Glanz und Gloria, allerdings ohne Käufer. Der blieb lieber geheim.

In den Miesen: Das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße, das noch Krankenhäuser in Landau und Bad Bergzabern betreibt, schreibt längst rote Zahlen. Das konnte auch das Abstoßen des unrentables Standorts Annweiler nicht verhindern. Foto: Iversen

In Pfalz nicht gezahlt, in Bayern schon nächsten Vertrag unterschrieben

Nun gut, Vertrag unterschrieben, notariell besiegelt, alles in trockenen Tüchern, möchte man meinen. Doch am Ende bezahlte der Käufer einfach nicht. Und während die Klinikgesellschafter aus Landau und von der Südlichen Weinstraße ihm eine Fristverlängerung einräumten, unterschrieb derselbe Investor in Bayern bereits die Verträge für die nächste angeschlagene Klinik.

Dort floss nach Angaben der Stadt Schwabach inzwischen auch tatsächlich Geld. Der Deal in der Südpfalz ist dagegen endgültig geplatzt.

Der Fall Annweiler ist bitter – und bezeichnend. Er zeigt, wie der Markt heute tickt – und solche Geschichten geradezu herausfordert.

Klinikkrise in Deutschland: Warum Notverkäufe zunehmen

Die deutsche Krankenhauslandschaft steckt in einer tiefen Krise. 2025 mussten laut Deutscher Krankenhausgesellschaft 22 Häuser Insolvenz anmelden, rund zwei Drittel der Kliniken schreiben rote Zahlen. Kostensteigerungen, chronische Unterfinanzierung, Reformdruck und Investitionsstau drücken überall. Das ist Treibstoff für Fusionen, Schließungen und Verkäufe. Dem Verbundklinikum Landau-Südliche Weinstraße mit den verbleibenden Standorten in Landau und Bad Bergzabern geht es nicht anders. Seit 2024 ist das Haus in den Miesen. Das Abstoßen des unrentablen Standorts Annweiler verhinderte diese Entwicklung nicht. Dabei war das ein Jahr zuvor noch das zentrale Argument für die Schließung gewesen. Doch längst ist man gedanklich schon bei der nächsten Stufe: einer Fusion mit dem von der Caritas getragenen Vinzentius-Krankenhaus in Landau, dem es finanziell allerdings auch nicht besser geht; dort wurden im vergangenen Jahr Löhne gekürzt.

Der Tag, an dem die Südpfälzer Kommunen das Schicksal des Krankenhauses Annweiler besiegelten und dessen Schließung verkünden. Foto: Iversen

Es passiert an vielen Orten in Deutschland gerade Ähnliches wie am Ex-Klinikstandort Annweiler: Wenn für leerstehenden Großareale keine Nachnutzung gelingt, werden die Speziali mmobilien zum Problemfall. Das frühere Krankenhaus Springe bei Hannover zum Beispiel steht seit über zehn Jahren leer. Wer danach im Netz sucht, findet es inzwischen auf sogenannten Lost-Places-Seiten; vergessene Orte, wo nur noch die Erinnerung an die Vergangenheit herumspukt. Jetzt hat sich im niedersächsischen Springe zwar ein Käufer gefunden, wie lokale Medien berichten. Aber der plant keine neue Gesundheitsversorgung, sondern Wohnungen.

Distress-Deals: Wenn Kommunen zur leichten Beute werden

Die wenigsten Kommunen können ein Jahrzehnt lang auf einem Millionengrab hocken. Klinikbetreiber laufen daher Gefahr, „Distress-Deals“ einzugehen: also Notverkäufe unter Geld- und Zeitdruck, bei denen Käufer Bedingungen durchsetzen, die in besseren Zeiten kaum durchgehen würden. Kommunen, die sich an den letzten Strohhalm für eine Versorgung vor Ort klammern, sind damit leichte Beute für Investoren auf deren Jagd nach der nächsten Rendite. Und die brauchen dafür anfangs noch nicht mal mit dem dicken Scheckbuch zu wedeln: Die Aussicht auf Rettung reicht den Kommunen schon.

2023 endete die fast 550 Jahre währende Krankenhausgeschichte in der Annweiler: Klinikchef Guido Gehendges bei einem letzten Rundgang kurz vor der endgültigen Räumung des Gebäudes. Foto: iversen

Bei dem Annweilerer Investor handelte es sich nach Recherchen der RHEINPFALZ um Stephan Engels-de Rey, der erst drei Jahre zuvor von der Berater- in die Investorenrolle gewechselt war und seitdem auf Klinik-Shoppingtour durch die Bundesrepublik geht. Über seine Gesellschaften wie IGP Med und Navicare Med bringt er angeschlagenen Häusern die Vision eines „Gesundheitscampus“, die sie in die Zukunft führen soll. In der Südpfalz packte er einen XXL-Masterplan aus, der nichts ausließ: Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), Pflege- und Reha-Angebote, Wohnungen, Demenzstation, Kita, Ladenzeile und Café – gekrönt von einem Medical-Wellness-Hotel, das Patiententouristen aus aller Welt in das Pfälzerwald-Städtchen locken sollte. 2,5-mal größer als jetzt, ein 60-Millionen-Euro-Invest Minimum. Und schon binnen zwei Jahren solle Eröffnung gefeiert werden, frohlockte er im vergangenen Sommer. Wobei er selbst nach außen unsichtbar blieb; öffentlich trat nur sein Projektentwickler auf.

Stephan Engels-de Rey und sein Narrativ vom Gesundheitscampus

Das Ganze klang nach einem Sechser im Lotto für die Kommunen. Oder war es doch zu schön, um wahr zu sein? Die Pläne wirkten konkret und detailgenau. Stolze 122 Seiten umfassten die eingereichten Unterlagen des Planungsbüros. Heute ist klar: Die Verantwortlichen für das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße ließen sich von einem Narrativ blenden, einer schlüssig klingenden Erzählung. Nach anderthalb Jahren ergebnisloser Suche waren sie zunehmend unter Zugzwang geraten. Lautete ihre politische Botschaft doch: „Wir kümmern uns, wir lassen Annweiler nicht im Regen stehen.“ Und so kommunizierten die Verantwortlichen damals auch, dass der Kaufpreis nicht das entscheidende Kriterium sein werde, sondern das Konzept. Für Verhandler auf der Gegenseite, die auf Notlagen spekulieren, muss das wie eine Einladung gewirkt haben.

Der Investor kam mit dem Plan für einen riesigen Gesundheitscampus auf dem Areal – 2,5-mal so groß wie das jetzige Klinikgebäude. Foto: Iversen

Hinzukam, dass die Klinikschließung zur denkbar schlechtesten Zeit gekommen war. 2023 steckte der Gesundheitsimmobilienmarkt in einer Frostperiode. Laut der Gewerbeimmobilien-Agentur Cushman & Wakefield hatte sich das Transaktionsvolumen in Deutschland gegenüber dem Vorjahr auf weniger als die Hälfte reduziert. Diese Flaute bekamen auch die Verantwortlichen in Annweiler zu spüren, wie sie später gegenüber der RHEINPFALZ offenlegten. Wenn man 15 Monate lang mit 15 potenziellen Interessenten verhandelt und am Ende bleibt nur ein Bieter übrig, dann ist das kein romantischer Showdown. Das ist ein Warnsignal. Man wollte es nicht hören, denn dann hätte man ja auch noch diese Option verspielt.

Warum Annweiler die Warnsignale beim Investor überging

Was folgte, glich politischer Selbstfesselung: Da verkaufte man „Hauptsache überhaupt jemand“ beim Pressetermin schon mal als „Bieter mit dem besten Konzept“ – und ließ sich Bedingungen diktieren, noch bevor Nachweise auf dem Tisch lagen. So sollte der Stadtrat Annweiler im Eiltempo und quasi im Blindflug einen neuen, auf den Investor zugeschnittenen, Bebauungsplan abnicken, was dieser auch einstimmig tat. Im Gegenzug den Investor auf einen Finanzierungsnachweis festzunageln, wurde jedoch unterlassen. Nur wenig später sollte sich das rächen.

Dabei hatte es Warnsignale gegeben. Gleich zu Beginn seiner noch jungen Investoren-Karriere hatte Engels einen richtig großen Wurf gelandet und den Klinik-Komplex Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein mit elf Standorten übernommen, wie diversen Medienberichten zu entnehmen ist. Deswegen hatte die Südpfalz auf ihn gebaut. Doch die Finanzierung war schon da ein wackeliger Punkt. Ähnliches Spiel kurz darauf im norddeutschen Geesthacht, wo die Übernahme deswegen scheiterte. In der Südpfalz hielt man trotzdem an ihm fest.

Pipeline-Strategie: So funktionieren Klinik-Investoren

Je länger Engels unter dem Radar bleiben wollte – mehrfache Anfragen unserer Zeitung liefen ins Leere –, desto stärker dämmerte es wohl auch den kommunalen Verantwortlichen, auf was für ein Geschäftsmodell sie sich da eingelassen hatten: eine Pipeline-Strategie. Investoren klopfen gleichzeitig an mehreren Standorten an, um sich politische Aufmerksamkeit, Exklusivität und damit Verhandlungsmacht zu sichern. Jeder Ort bekommt seine Story, seine „Wir übernehmen“-Momente. Ob dann wirklich die nötigen Geldmittel und Partner zusammenkommen, entscheidet sich oft erst später.

Nach drei Jahren noch immer ein Leerstand mit ungewisser Zukunft: Schön ist da nur die Aussicht auf Burg Trifels und den Pfälzerwald. Foto: Iversen

Nach dem Scheitern des Annweiler-Deals haben wir die Investorenseite dazu angefragt – zu den Gründen für die ausgebliebene Zahlung und zu parallel laufenden Klinikprojekten. Eine Antwort blieb erneut aus. Klar ist: Engels sitzt nicht selbst auf einem Milliardenvermögen. Vielmehr hat er ein riesiges Geflecht an Projekt- und Beteiligungsgesellschaften um sich gewoben, wie das Handelsregister zeigt, über die er Geldgeber anwirbt. Bestes Beispiel sind die „Roadshows“, mit denen er 2025 durch Deutschland tourte. In Business-Netzwerken stößt man auf die exklusiven Champagner-Events zusammen mit Immobilien- und Investment-Partnern, bei denen Verwalter großer Geldtöpfe von Engels erfuhren, wie sich mit Klinik-Campus-Modellen Rendite machen lässt. Ob und welche Finanzierer am Ende tatsächlich einstiegen, bleibt für die Öffentlichkeit im Nebel. Wenn es klappt, landet man einen Treffer. Wenn nicht, platzt der Deal – meist ohne große Konsequenzen für den Investor. Doch vor Ort sind dadurch für lange Zeit Alternativen blockiert: Unterm Trifels gingen anderthalb Jahre für das Gastspiel drauf.

Remagen, Schwabach, Annweiler: Die Spur des Investors

Währenddessen streckte der Investor bereits anderswo im Bundesland seine Fühler aus. Im Oktober wurde seine Gesellschaft noch als Käufer des insolventen Krankenhauses Maria Stern in Remagen gefeiert. Wenig später platzte auch dort der Deal. Das Ende: Klinikschließung und über 100 Kündigungen in der Adventszeit. „Dreist“ findet ein Südpfälzer Verfahrensbeteiligter das Gebaren des Bonner Geschäftsmanns.

Man würde meinen, die Reputation solcher Investoren leidet. Doch zumindest im Fall Engels spricht die Realität bislang eine andere Sprache. Vielleicht weil – wie auch in Annweiler vorgesehen – der Name nicht immer öffentlich wird, Firmenstrukturen für Außenstehende schwer durchschaubar sind – und weil ein Markt, dem die Alternativen fehlen, schnell vergisst.

Healthcare-Immobilien wieder gefragt – Kliniken bleiben riskant

Ein Ende dieses Spiel ist nicht in Sicht. Denn eines ist gewiss: Alte und Kranke werden nicht weniger. Laut Statistischem Bundesamt wird in zehn Jahren jede vierte Person in Deutschland 67 Jahre oder älter sein. Healthcare-Immobilien sind inzwischen wieder mehr gefragt als im Krisenjahr 2023. Laut dem Immobiliendienstleisters CBRE stieg das Transaktionsvolumen in Deutschland 2025 um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wobei Kliniken trotzdem Nischenware bleiben.

Was Kommunen aus dem Fall Annweiler lernen können: Sie dürfen sich nicht länger von Investoren treiben lassen, sondern müssen die Spielregeln selbst setzen. Das gelingt nicht in der Rolle eines verzweifelten Bittstellers. Andernorts haben Gemeinden die Umstrukturierung ehemaliger Krankenhäuser zu Gesundheitszentren selbst in die Hand genommen. Beispiele wie Wertheim, Künzelsau, Prenzlau und Seelow zeigen, wie das funktionieren kann: eigenverantwortlich und stufenweise, mit realen Nutzungen statt XXL-Show. Die Südpfalz sucht hingegen erneut einen Investor – diesmal unter besseren Vorzeichen als 2023: stabilere Marktlage, mehr Spielraum auf dem Areal, konkrete Mietinteressenten. Vor allem aber soll diesmal gelten: kein Vertrag ohne Finanzierungsnachweis.

Was Kommunen aus dem Fall Annweiler lernen müssen

Bemerkenswert ist, wie schmal die Selbstkritik der Verantwortlichen bis heute ausfällt. Das „Grundverfahren selbst“ sei gut gewesen, teilt der Landkreis auf unsere Bitte zu einer Gesamteinschätzung mit; man habe nur „leider nicht gleich den richtigen Partner gefunden“. Den Fehler sieht die Verwaltung vor allem bei der Kommunikation des Investors, der sich nicht zeigen wollte.

Jedoch: Der Deal scheiterte nicht nur an der Außendarstellung, sondern an einer Konstellation, in der große Versprechen wichtiger genommen wurden als belastbare Absicherungen.