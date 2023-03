Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Operetten-Staatsstreich, Putsch-Prinz? Wer die Umtriebe der rechtsextremen Szene derart ins Lächerliche zieht, verharmlost eine ernsthafte Gefahr. Warum unsere Demokratie herausgefordert ist und wie sie sich wehren kann.

„Da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes träufelt. Da steht der Feind – und darüber ist kein Zweifel: Dieser Feind steht rechts!“