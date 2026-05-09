Gleich fünf Länder boykottieren den 70. Eurovision Song Contest am 16. Mai in Wien – weil Israel dabei sein darf. Auch musikalisch geht’s wild zu. Eine Prognose.

Linda Lampenius und Pete Parkkonen für Finnland. Foto: Yle / Nelli Kenttä

Finnland: Die erste Geige

2006 gewann die Hardrockband Lordi den ESC – der erste und bislang einzige Sieg Finnlands. Ein bisschen kitschig geht’s dieses Jahr zu: Dieses Mal gehen Linda Lampenius (56) und Pete Parkkonen (36) ins Rennen. Er singt „Liekinheitin“ (dt. „Flammenwerfer“), sie spielt Violine. Der Auftritt liefert alles, was das ESC-Herz schneller pochen lässt: Landessprache, Uptempo-Beat, Geigensolo, eingängiger Refrain, Glitzer-Outfits, Feuer – das Dreamteam wird am Samstag zwar weder der Top-Liebling der Jurys noch des Publikums sein, dennoch wird es viele Punkte sammeln und am Ende als Kompromiss-Sieger dastehen. Die Finnen gewinnen.

Prognose: Platz 1

Delta Goodrem für Australien. Foto: Carlotta Moye

Australien: Jury-Liebling

Australien beim ESC? Für alle Nicht-Eurovision-Freaks und „Aber Australien liegt doch gar nicht in Europa“-Klugscheißer da draußen: Ja, seit dem ESC 2015 in Wien ist das nun schon so. Weil das Spektakel in Down Under enorm beliebt ist. Nun schickt das dauergastierende Australien einen Superstar aus dem The-Voice-Kosmos nach Europa: Delta Goodrem liefert mit „Eclipse“ radiotauglichen Pop. Mit Harfe, Streichern und Klaviersolo. Dass die 41-Jährige eine Top-Sängerin ist, ist bekannt. Wenn sie in Wien abliefert, sammelt sie viele Punkte, vor allem als Favoritin der Jurys. Dennoch reicht dies leider nicht aus für die ESC-Trophäe.

Prognose: Platz 2

Akylas für Griechenland. Foto: Nikos Stolis

Griechenland: Trash, echt frech

Der ESC ohne Spaßnummer? Undenkbar! Der schrägste Beitrag kommt dieses Jahr aus Griechenland. Der 27-jährige Akylas reist mit einer eigenwilligen Mischung aus Ethno, Rap und Dance an. Seine Nummer „Ferto“ („Bring es“) handelt vom Überkonsum. Dazu passen die wirren Soundeffekte, die an Videospiele erinnern. Nach dem dritten Mal will und kann man den Song jedoch nicht mehr hören. Weil zu nervig. Da die eurovisionären Fans vor den heimischen TV-Geräten auf Trash und Krawall abfahren, dürfte Akylas aber die meisten Televote-Stimmen abräumen. Doch die strengen Jurymitglieder werden ihn abstrafen. Ela!

Prognose: Platz 3

Monroe für Frankreich. Foto: Thomas Braut / France TV

Frankreich: Déjà-vu-Erlebnis

Poper. Pop trifft auf Oper. Zwei Jahre in Folge haben Songs mit solchen Vibes den ESC gewonnen. Frankreich ist von diesem Konzept überzeugt – und schickt die 17-jährige Monroe nach Wien. Copy and paste! Sie trällert „Regarde!“. Schau! Es handelt sich um eine opulente Nummer, die Pop mit Chanson und orchestralen Arrangements verbindet. Hinzu kommt Monroes opernhafte Stimmakrobatik. Und ein Hauch Eiffelturm. Oh, là, là. Das alles erinnert doch sehr an den Hit „Berghain“ von Rosalía, der elektronische Beats, orchestrale Elemente und choralen Gesang zusammenflickt. Ob „Poper“ ein drittes Mal den ESC gewinnt? Non. Pardon.

Prognose: Platz 4

Vlad Sabajuc für Moladau. Foto: EBU

Moldau: Party-Patriotismus

Moldau hat beim ESC zwar noch nie einen Sieg gefeiert, doch dieses Mal feiert die Republik sich selbst: „Viva, Moldova“ heißt der Dancepop-Beitrag, und gesungen, gerappt und gebrüllt wird er von dem 27-jährigen Vlad Sabajuc, der sich den Künstlernamen Satoshi zugelegt hat. In dem Song geht es darum, wie toll die Republik Moldau ist. Soll die fröhliche Gute-Laune-Nummer mit Folklore-Elementen etwa die EU-Beitrittsverhandlungen beschleunigen? Nationale Selbstbeweihräucherung funktioniert selten. Aber hier wird sie immerhin lautstark inszeniert. Mit Sprachenmix. Mit nicht gerade geistreichen Reimen. Mit Ethnotröte.

Prognose: Platz 5

Darina Nikolaewa Jotowa alias Dara für Bulgarien. Foto: Vasil Germanov

Bulgarien: Banaler Banger

Bulgarien war zuletzt beim ESC 2022 am Start. Nun kehrt das Land mit einem Kracher zurück: Darina Nikolaewa Jotowa alias Dara, 27 Jahre jung, singt „Bangaranga“. Nicht nur der Titel erinnert an die guten alten Jamba-Spar-Abos mit supernervigen Klingeltönen, sondern auch der gesamte Song mit seinen unzähligen Wiederholungen des Wortes Bangaranga. Kein Wunder, „Bangaranga“ bedeutet „Chaos“. Klar, dass zum Refrain wild herumgezappelt wird. Die Jurys urteilen: Schrott. Die jungen Televoter sagen: hot. Primitiver Party-Pop für die Generation TikTok. Bangaranga. Ein banaler Banger aus Bulgarien. Bam!

Prognose: Platz 6

Alexandra Capitanescu mit Band für Rumänien. Foto: Vanda Bienville

Rumänien: Zum Würgen

Nach einem zweijährigen Päuschen ist Rumänien wieder da. Alexandra Capitanescu singt mit der nach ihr benannten Band einen inhaltlich umstrittenen Song: „Choke Me“. Würg mich! Im Vorfeld finden viele nämlich problematisch, dass der Text die Praktik der sexuellen Strangulation romantisiert – was ziemlich gefährlich sein kann. Aber so ein kleiner Skandal vor der weltweit größten TV-Unterhaltungsshow ist bekanntlich nie schlecht. Auf der Bühne in der Wiener Stadthalle präsentiert die 22-jährige Musikerin jedenfalls eine energiegeladene Rocknummer, garniert mit Pop und hipper Operneinlage. Wenn ihr nicht die Luft abgeschnürt wird.

Prognose: Platz 7

Sarah Engels für Deutschland. Foto: Daniel Priess

Deutschland: Sparflamme

Deutschland hat gewählt – und hat sich mit Sarah Engels für einen aus Funk und Fernsehen bekannten „Superstar“ entschieden. Die 33-Jährige singt „Fire“ – eine Nummer, die Zypern vor zehn Jahren sehr gerne zum ESC geschickt hätte. Der Dancepop-Song entspricht altbekannten ESC-Mustern und wirkt deswegen nicht gerade innovativ. Immerhin bleibt der Refrain im Ohr – dank unschöpferischer Reime: „I’m on fire, fire, you’re a liar, liar!“ Bei „Deutschland sucht den Superstar“ belegte Sarah Engels 2011 den zweiten Platz. 15 Jahre später, beim Contest in Wien, werden es 15 Plätze schlechter sein. Engels spielt mit dem Feuer.

Prognose: Platz 17

Eurovision Song Contest

Der 70. Eurovision Song Contest steigt unter dem Motto „United by Music“ in Wien, nachdem JJ mit „Wasted Love“ gewonnen hat. Das Finale findet am Samstag, 16. Mai, statt. Ausgestrahlt wird die Show ab 21 Uhr live im Ersten. Spanien, Slowenien, Irland, Island und die Niederlande boykottieren den Wettbewerb, weil die Europäische Rundfunkunion (EBU) Israel trotz Kritik an seinem Vorgehen im Gaza-Krieg zugelassen hat. Insgesamt treten dieses Mal also nur 35 Länder an. Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Österreich als Gastgeber sind direkt fürs Finale qualifiziert. Dazu kommen je zehn Länder aus den beiden Halbfinal-Shows am Dienstag und Donnerstag (jeweils live auf TV-Sender One, 21 Uhr). Moderiert werden die drei Live-Shows aus der Wiener Stadthalle von Victoria Swarovski und Michael Ostrowski.

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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.